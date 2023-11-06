 

Цыганщина и безвкусица: Рудковскую отчитали после преображения

06.11.2023, 14:56, Разное
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Известный продюсер Яна Рудковская известна своей страстью к красивым брендовым вещам. Также знаменитость очень любит делиться фотографиями, демонстрирующие роскошные интерьеры ее дома. Обычно на снимках можно увидеть великолепным образом накрытый к завтраку стол.

Вот и сейчас в очередной раз звезда выложила серию кадров, сделанных в столовой. На фотографии звезда запечатлела шикарный сервиз, выполненный в очень необычном изысканном стиле.

Также стол величественно украшает чудесная цветочная композиция и некоторые другие необычные предметы интерьера, которые собрала Яна Рудковская. Из яств можно увидеть блинчики с ягодами, макаруны и чай. Все исполнено в золотистых тонах.

Светская львица подписала свои снимки: “Рубрика “Мои завтраки” возвращается в стиле золото и шик”. Знаменитость добавила, что устроила поздний завтрак, поскольку наконец-то выспалась.

Публикация собрала немалое количество отзывов. Некоторые подписчики выразили восхищение относительно такой красоты, отметив, что у Яны Рудковской изысканный вкус и что роскошь всегда будет в моде. “Так красиво!”, “Нежно и ненавязчиво”, – писали они.

Кого-то, напротив, фото разозлили. После преображения обеденной зоны звезду отчитали. Некоторые посчитали, что золота в интерьере слишком много. “Цыганщина. Безвкусица. И цветы уже устали”, — отметили в комментариях к посту Яны Рудковской.


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