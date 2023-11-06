 

Народная артистка России Людмила Максакова попала в больницу после спектакля

06.11.2023, 14:55, Разное
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82-летняя Людмила Максакова – актриса московского театра им. Вахтангова, звезда кинолент “Анна Каренина”, “Летучая мышь”, а также многих других прекрасных фильмов и сериалов.

5 ноября знаменитая актриса была в срочном порядке госпитализирована с ушибом головы, пишет телеканал “360”. Артистка упала со сцены и получила травму сразу же после того, как выступила на театральной сцене. В постановке
“Царь Эдип”
у Людмилы Максаковой одна из главных ролей.

Как сообщил директор театра Кирилл Крок, Людмила Васильевна получила необходимую помощь, все нормализовалось и актриса собралась к себе домой.

Напомним, что в настоящее время Максакова проживает со своими внуками, в то время как ее дочь, Мария Максакова (признана иноагентом), остается в Киеве.

Отношения между наследницей и ее звездной мамой были испорчены давно. Еще более натянутыми они стали после того, как дочь вышла замуж и сменила страну.

В 2021 году Мария Максакова
(признана иноагентом)
приезжала в Россию и мечтала наладить отношения с матерью, однако ее попытки не увенчались успехом. В СМИ сообщали, что Людмила Максакова не захотела мириться.


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