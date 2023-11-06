Сюрприз для россиян – новую Кристину Орбакайте вывели на публику

В известной программе “Звезды сошлись”, выходящей в эфир на телеканале НТВ, ведущая Лера Кудрявцева и другие приглашенные артисты встретились с “новой” Кристиной Орбакайте — ее вывели на публику под камеры.

Так, гостьей шоу стала остеопат из Уфы Райма, чье внешнее сходство с Кристиной Орбакайте не может не удивлять. Вот так сюрприз для россиян! Женщина призналась, что то, насколько она похожа на популярную певицу, стали замечать еще, когда ей было 19 лет.

Перебравшись из деревни в город, Райма не оставалась без внимания прохожих, спешащих взять у нее автограф. Родные и близкие также называли ее копией Орбакайте.

Однако некоторые люди, как призналась героиня шоу, находили в ней сходство и с другими звездными личностями. Кто-то видел в Райме певицу Мадонну, кто-то – Уму Турман. А Дмитрий Дибров, также ставший гостем этого выпуска, отметил, что женщина похожа на Лайму Вайкуле.

Был в жизни героини эпизод, когда она на некоторое время лишилась пристального внимания со стороны окружающих. Тогда, по словам Раймы, мастер-бровист неудачно сделал ей коррекцию бровей, в связи с чем женщина стала больше напоминать не популярную звезду, а армянку.

По профессии двойник Кристины Орбакайте остеопат. Прямо в студии она продемонстрировала свои навыки и постаралась дать некоторые рекомендации ведущей, Лере Кудрявцевой. По мнению Раймы, она не имеет вокальных способностей, но хорошо танцует.