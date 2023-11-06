 

Члены Совбеза РФ на экстренном заседании обсудили повышение цен на мандарины

06.11.2023, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На состоявшемся 6 ноября экстренном заседании Совета безопасности России президент, министры и силовики обсудили резкое повышение цен на мандарины.

За последний год любимые цитрусовые россиян подорожали на 70%, а к новогодним праздникам их стоимость может подскочить ещё на 5%.

– Мы имеем все основания полагать, что необоснованное экономическими факторами подорожание мандаринов курируется из-за рубежа. Иностранные спецслужбы намеренно пытаются лишить наших соотечественников Нового года или по крайней мере испортить настроение, – заявил глава СКР Сергей Нарышкин.

Свои предложения по нормализации цен высказал министр сельского хозяйств Дмитрий Патрушев.

– В этом году рекордно подорожало топливо. Чтобы нивелировать этот эффект, есть предложение перевозить мандарины гужевым транспортом, тем более что стоимость сена, согласно биржевым данным, существенно не выросла. Минсельхоз готов составить список всех гужевых повозок и задействовать их для транспортировки цитрусовых, – высказался министр.

Президент поддержал предложения Нарышкина и Патрушева, а также инициативу председателя правительства Михаила Мишустина о повышенном налогообложении для спекулянтов и внедрении специалистов Росфинмониторинга во все точки продаж мандаринов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.11 / Футболист Игорь Акинфеев заявил, что не променяет ни на что российские березки

07.11 / Мнение: Банкстеры атакуют

07.11 / Приходите завтра! Почему молодым отказывают в пластике

07.11 / Удивительное видение Ирен Кун

07.11 / Как предотвратить стоматологические проблемы у детей?

07.11 / Мнение: О «красной кнопке» и «ядерном пепле»… Певец «Шаман» — всё?

07.11 / Мнение: О крахе больших надежд… Америка побеждает всегда?

07.11 / Веселая собака залезла в чемодан к хозяину ради отпуска

07.11 / Влияние школьной среды на психологическое развитие ребенка

07.11 / 5 поводов обнять близкого человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика