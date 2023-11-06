Члены Совбеза РФ на экстренном заседании обсудили повышение цен на мандарины

На состоявшемся 6 ноября экстренном заседании Совета безопасности России президент, министры и силовики обсудили резкое повышение цен на мандарины.

За последний год любимые цитрусовые россиян подорожали на 70%, а к новогодним праздникам их стоимость может подскочить ещё на 5%.

– Мы имеем все основания полагать, что необоснованное экономическими факторами подорожание мандаринов курируется из-за рубежа. Иностранные спецслужбы намеренно пытаются лишить наших соотечественников Нового года или по крайней мере испортить настроение, – заявил глава СКР Сергей Нарышкин.

Свои предложения по нормализации цен высказал министр сельского хозяйств Дмитрий Патрушев.

– В этом году рекордно подорожало топливо. Чтобы нивелировать этот эффект, есть предложение перевозить мандарины гужевым транспортом, тем более что стоимость сена, согласно биржевым данным, существенно не выросла. Минсельхоз готов составить список всех гужевых повозок и задействовать их для транспортировки цитрусовых, – высказался министр.

Президент поддержал предложения Нарышкина и Патрушева, а также инициативу председателя правительства Михаила Мишустина о повышенном налогообложении для спекулянтов и внедрении специалистов Росфинмониторинга во все точки продаж мандаринов.

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