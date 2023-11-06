Рупор кремлевской пропаганды: Потери ВСУ за сентябрь-октябрь 2023 года (по версии Шойгу)

Предполагаемые общие потери ВСУ за сентябрь и октябрь по оценке западных аналитиков:

Личный состав – до 45000 (июнь – октябрь до 110000)

Танки и другая бронетехника – до 800 (июнь – октябрь до 3000)

Прочие автотранспортные средства – до 1250 (июнь – октябрь до 3400)

Артиллерийские системы – до 750 (июнь – октябрь до 2000)

Реактивные системы залпового огня – до 10 (июнь – октябрь до 60)

Склады боеприпасов, другие склады и командные пункты – до 60 (июнь – октябрь более 100)

БЛА – до 2100 (июнь – октябрь до 4000)

Эти цифры не отражают потери от массированных авиаударов России в тыловых районах Украины. Таким образом, общие цифры потерь ВСУ выше указанных выше, а в тыл из-за потери боеспособности выведено больше украинских бригад, прошедших подготовку в НАТО.

В октябре 2023 года российские истребители и системы ПВО сбили 34 самолета и четыре вертолета:

22 истребителя МиГ-29,

9 штурмовиков Су-25,

один бомбардировщик Су-24,

два учебно-тренировочных самолета Л-39

четыре вертолета Ми-8

https://t.me/infantmilitario/112142 – цинк

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