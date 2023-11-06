 

Рупор кремлевской пропаганды: Потери ВСУ за сентябрь-октябрь 2023 года (по версии Шойгу)

06.11.2023, 13:20, Разное
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Предполагаемые общие потери ВСУ за сентябрь и октябрь по оценке западных аналитиков:

Личный состав – до 45000 (июнь – октябрь до 110000)
Танки и другая бронетехника – до 800 (июнь – октябрь до 3000)
Прочие автотранспортные средства – до 1250 (июнь – октябрь до 3400)
Артиллерийские системы – до 750 (июнь – октябрь до 2000)
Реактивные системы залпового огня – до 10 (июнь – октябрь до 60)
Склады боеприпасов, другие склады и командные пункты – до 60 (июнь – октябрь более 100)
БЛА – до 2100 (июнь – октябрь до 4000)

Эти цифры не отражают потери от массированных авиаударов России в тыловых районах Украины. Таким образом, общие цифры потерь ВСУ выше указанных выше, а в тыл из-за потери боеспособности выведено больше украинских бригад, прошедших подготовку в НАТО.

В октябре 2023 года российские истребители и системы ПВО сбили 34 самолета и четыре вертолета:
22 истребителя МиГ-29,
9 штурмовиков Су-25,
один бомбардировщик Су-24,
два учебно-тренировочных самолета Л-39
четыре вертолета Ми-8

https://t.me/infantmilitario/112142 – цинк

Источник: Colonel Cassad


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