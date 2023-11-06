В РФ запустили продажи хэтчбеков Honda Fit Crosstar от 3,3 млн рублей

На российском рынке стало возможным приобрести новый хетчбэк Honda Fit Crosstar.

Автомобиль никогда ранее не поставлялся на российский рынок. Покупателям доступны комплектации за 3,3 и 3,8 млн рублей, отличающиеся оснащением. В более простой версии применили цифровую приборную панель, кожаные кресла, увеличенный мультимедийный экран, бесключевой доступ, запуск двигателя при помощи кнопки.

В более расширенной версии применили комбинированный цвет кузова, качественные материалы отделки и более агрессивные детали. Под капотом нового хетчбэка Honda Fit Crosstar установлен 1,5-литровый двигатель, который выдает 124 л.с. мощности. Во всех версиях ограничились передним приводом и вариатором.