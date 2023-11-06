В РФ запустили продажи хэтчбеков Honda Fit Crosstar от 3,3 млн рублей
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На российском рынке стало возможным приобрести новый хетчбэк Honda Fit Crosstar.
Автомобиль никогда ранее не поставлялся на российский рынок. Покупателям доступны комплектации за 3,3 и 3,8 млн рублей, отличающиеся оснащением. В более простой версии применили цифровую приборную панель, кожаные кресла, увеличенный мультимедийный экран, бесключевой доступ, запуск двигателя при помощи кнопки.
В более расширенной версии применили комбинированный цвет кузова, качественные материалы отделки и более агрессивные детали. Под капотом нового хетчбэка Honda Fit Crosstar установлен 1,5-литровый двигатель, который выдает 124 л.с. мощности. Во всех версиях ограничились передним приводом и вариатором.
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