 

В РФ запустили продажи хэтчбеков Honda Fit Crosstar от 3,3 млн рублей

06.11.2023, 13:00, Новости дня
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На российском рынке стало возможным приобрести новый хетчбэк Honda Fit Crosstar.

Автомобиль никогда ранее не поставлялся на российский рынок. Покупателям доступны комплектации за 3,3 и 3,8 млн рублей, отличающиеся оснащением. В более простой версии применили цифровую приборную панель, кожаные кресла, увеличенный мультимедийный экран, бесключевой доступ, запуск двигателя при помощи кнопки.

В более расширенной версии применили комбинированный цвет кузова, качественные материалы отделки и более агрессивные детали. Под капотом нового хетчбэка Honda Fit Crosstar установлен 1,5-литровый двигатель, который выдает 124 л.с. мощности. Во всех версиях ограничились передним приводом и вариатором.


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