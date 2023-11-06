Мнение: Зачем Татарстану конституция?

Если в России в целом сегодняшний понедельник – простой, нерабочий день, в российском субьекте под названием Татарстане – сегодня типа праздник, день конституции.

Хотя от того документа, что был принят в 1992 году, уже практически ничего не осталось. 19 раз в конституцию Татарстана вносились поправки. И еще 19 раз могут спокойно внести, если кому-то это понадобится.

Конституция Татарстана уже давно напоминает штаны в заплатках.

Вроде вот этих:

Глава Татарстана, который перестал называться президентом Татарстана и называется раисом Татарстана, сегодня, по-моему, потроллил жителей республики, выложив в своем телеграм-канале видеозапись того дня, когда в Татарстане приняли конституцию.

В общем, не понимаю, зачем Татарстану конституция? Чтобы продолжать надувать щеки и делать вид, что Татарстан – суверенная республика в составе Российской Федерации?

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