Мнение: Зачем Татарстану конституция?
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Если в России в целом сегодняшний понедельник – простой, нерабочий день, в российском субьекте под названием Татарстане – сегодня типа праздник, день конституции.
Хотя от того документа, что был принят в 1992 году, уже практически ничего не осталось. 19 раз в конституцию Татарстана вносились поправки. И еще 19 раз могут спокойно внести, если кому-то это понадобится.
Конституция Татарстана уже давно напоминает штаны в заплатках.
Вроде вот этих:
Глава Татарстана, который перестал называться президентом Татарстана и называется раисом Татарстана, сегодня, по-моему, потроллил жителей республики, выложив в своем телеграм-канале видеозапись того дня, когда в Татарстане приняли конституцию.
В общем, не понимаю, зачем Татарстану конституция? Чтобы продолжать надувать щеки и делать вид, что Татарстан – суверенная республика в составе Российской Федерации?
—
Источник: Ирек Муртазин
Смотреть комментарии → Комментариев нет