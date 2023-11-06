Представлена новая версия Ford Mustang для гонок NASCAR

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06.11.2023, 11:50, Разное
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В Сети продемонстрировали модернизированную версию Ford Mustang 2024 модельного года, которая будет участвовать в гонках NASCAR.

Для новинки в названии предусмотрели приставку Dark Horse, свидетельствующую о существенных доработках. В частности, под капотом установили 5-литровый бензиновый двигатель, который выдает 500 л.с. мощности. Автомобиль получил более агрессивный дизайн и существенные доработки по части аэродинамических показателей.

Эксперты предполагают, что новая модификация Dark Horse имеет высокие шансы показать рекордные результаты на предстоящих гоночных соревнованиях. Пока остальные характеристики остаются засекреченными.


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