 

Польские перевозчики гарантируют беспрепятственное движение гуманитарных грузов через границу с Украиной

06.11.2023, 11:35, Разное
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Польские перевозчики не намерены блокировать автобусы, легковые автомобили и грузовики, перевозящие гуманитарный груз, по утверждению представителя украинской Госпогранслужбы Андрея Демченко, высказанному в эфире телеканала “Рада”. Они планируют начать блокаду пунктов пропуска на границе с Украиной с 14:00 по московскому времени 6 ноября, однако ожидается, что эта блокада будет недолгой.

Представитель украинской пограничной службы пояснил, что организаторы акции обязались не затруднять движение автобусов, легковых автомобилей и грузовиков, перевозящих гуманитарную помощь или скоропортящиеся грузы.

Ранее сообщалось, что польские перевозчики планируют начать забастовку, которая может привести к блокировке всех пунктов пропуска на границе Польши и Украины. Уже имеется согласование на проведение первой акции польских перевозчиков у пункта пропуска Корчова.


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