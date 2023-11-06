Строительство новой железной дороги соединит Ростов-на-Дону с Крымом

На понедельничной пресс-конференции губернатор Запорожской области, Евгений Балицкий, объявил о начале строительства железной дороги, которая свяжет Ростов-на-Дону с Крымом, а также пройдет через Запорожскую область. Параллельно, строительство второй железной дороги уже начато с Донецка и пройдет от Акимовки до Ростова, охватывая Бердянск и Мариуполь.

Эти проекты призваны увеличить безопасность железнодорожного транспорта, особенно в свете обстрелов противника, которые в настоящее время угрожают существующей железной дороге в направлении Орехова. Кроме того, текущая магистраль устарела и требует модернизации, что также повысит экономическое развитие региона.

Основное преимущество данных проектов заключается в обеспечении вывоза зерна, железной руды, лома, угля и других товаров на континент. Сейчас маршрут через Крымский мост не только неудобен, но и опасен, что делает эти новые железные дороги жизненно важными для региона.