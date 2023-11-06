«Отбирал пенсию и тратил на пожертвования ВСУ» – Пугачёва рассказала об абьюзивных отношениях с мужем

Иноагент Максим Галкин отнимал у своей супруги пенсию и тратил эти деньги на поддержку украинских военных – с таким сенсационным заявлением выступила вернувшаяся в Россию советская поп-дива Алла Пугачёва.

По её словам, в Израиле муж не работал и сидел на шее у супруги-пенсионерки.

Сбежать от супруга-абьюзера удалось только спустя полтора года после того, как Галкин заставил её эмигрировать, пояснила бывшая певица. Она несколько месяцев откладывала деньги, которые от выделял ей на оплату ЖКХ, и в конечном итоге смогла купить авиабилет. Алла Борисовна призналась, что в душе, даже когда она выступала в поддержку Украины на концертах мужа, она оставалась патриотом своей Родины, которую кормила и содержала в сложный период её истории.

– Макс – настоящий абьюзер, – делится секретом друг семьи Пугачёвых. – У бабушки пенсия всего 400 шекелей, так он каждый месяц по 250-300 жертвовал ВСУ. Как они выживали на оставшиеся копейки, я не понимаю. Конечно, мне всегда было тяжело наблюдать за этим. Алла ведь любит Россию и её жителей, а с президентом Путиным она и вовсе лично знакома. Я рад, что она все-таки смогла сбежать от этого домашнего тирана.

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