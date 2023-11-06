 

Он для меня на пьедестале: Гусева честно рассказала о Домогарове

06.11.2023, 11:29, Разное
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На днях в Кремле состоялся гала-концерт, организованный в честь столетия легендарного композитора Исаака Шварца. Участниками творческого вечера стали актрисы Екатерина Гусева и актер Александр Домогаров. В беседе с корреспондентом Пятого канала популярная актриса поблагодарила Домогарова за участие в концерте и сказала все, что о нем думает.

Артисты спели дуэтом. Гусева не смогла не отметить музыкальных способностей коллеги. Актриса уточнила, что у Домогарова имеется музыкальное образование по классу фортепиано. Она также добавила, что несмотря на то, что в настоящее время актер редко играет на инструменте, он прекрасно им владеет, и его музыкальные навыки очень помогают ему в актерском мастерстве.

Екатерина не упустила возможности выразить свое уважение к таланту актера. Она призналась, что считает Александра Домогарова великим актером, который всегда предельно честен и не фальшивит ни в одном слове. Коллега по ремеслу отметила, что для нее он на пьедестале, ему нет равных.

При этом сам Домогаров чувствовал себя несколько неловко, слушая хвалебную речь Екатерины Гусевой. Он даже пытался вырвать у нее микрофон.


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