 

Актер Михайлов из фильма “Любовь и голуби” променял Москву на монастырь

06.11.2023, 11:28, Разное
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Советский кинематограф подарил народу немало удивительных фильмов, которые народ до сих пор сердечно любит и помнит наизусть как дважды два. Среди самых впечатляющих картин поражает глубиной замысла и душевностью “Любовь и голуби”, где сыграли семейную пару Нина Дорошина и Александр Михайлов.

Артист, исполнивший роль Василия Кузякина в лирической комедии, на днях отметил день рождения. Ему исполнилось 78 лет. Журналисты поговорили с ним о важных вопросах, с которыми рано или поздно сталкивается каждый человек на долгом жизненном пути.

Стало известно, что звезда фильма “Любовь и голуби” душой и сердцем прикипела к малой родине — поселку Цугольский дацан в Забайкальском крае, который назван в честь одноименного буддийского монастыря. Александр Михайлов появился на свет в маленькой пристройке священнослужителей при храме, который считается особенным местом силы России.

Как передает телеканал “360”, после выхода фильма “Любовь и голуби” актер получил широкую узнаваемость и ему надолго хватило народной любви. Фактически артист стал легендой кино СССР, получив массу возможностей и соблазнов.

Однако Александр Михайлов ничуть не зазнался, а в беседе с журналистами и вовсе променял Москву на монастырь. Кумир россиян заявил, что “так и не стал москвичом”, а малая родина с буддийским дацаном для него стоит особняком. “Она на всю жизнь со мной”, — объявил актер фильма “Любовь и голуби” Александр Михайлов.


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