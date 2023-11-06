Московская компания разработала первый в мире электромобиль для сельской местности

Московская компания Creativ3 Industrie3 разработала на основе серийного «Москвича-3е» первый в мире электромобиль для сельской местности.

Специализированная новинка сейчас проходит испытания и ожидает сертификации.

Специалисты фирмы несколько месяцев проводили экспедиции в регионы (в том числе и за МКАД), чтобы узнать о том, какой должна быть идеальная деревенская машина. На базе двух серийных «Москвичей-3е» построили прототипы, отличающиеся от оригинала дефлекторами с надписью «Voron Glass» (всего 12 штук), сниженной высотой крыши, эмблемами от Mercedes и BMW, а также затонированными фарами и фонарями. Один из опытных образцов также оснастили декоративным элементом передка от ЗАЗ-968 «Запорожец» и шестью выхлопными трубами. Сзади помещены наклейки в виде фразы «Танки грязи не боятся» и флага ФРГ.

Новинка уже вызвала фурор на выставке современного искусства на «Винзаводе». При стоимости, всего на 40% превышающую цену стандартного электрического «Москвича-3», ей пророчат успех во всех регионах страны, помимо крупных городов.

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