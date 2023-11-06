СПбГМТУ представляет результаты разработки на ПМГФ-2023

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ) с гордостью представил свои последние инновационные разработки на Петербургском международном газовом форуме 2023 года (ПМГФ-2023). Это крупное мероприятие в области энергетики и газовой промышленности привлекло внимание ведущих специалистов и экспертов со всего мира.

В рамках выставки ПМГФ-2023, СПбГМТУ представил широкий спектр инновационных технологий и разработок, ориентированных на эффективное использование газа как важного источника энергии. Среди презентованных проектов выделяются передовые системы добычи, транспортировки и хранения газа, а также разнообразные устройства для оптимизации процессов его использования.

Одним из главных достижений СПбГМТУ, которое вызвало особый интерес посетителей ПМГФ-2023, стала разработка интеллектуальной системы мониторинга и управления газовыми сетями. Эта инновационная система обеспечивает надежный контроль за транспортировкой газа, позволяя операторам эффективно реагировать на любые изменения в системе и предупреждать возможные аварийные ситуации.