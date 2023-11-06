Мнение: Шаман шагает под ЗигХайль

В высшей степени любопытное видео. Этакая вариация на тему Tomorrow belongs to me, причем и исполняет такой же сладкий мальчик. Просто сравните, попробуйте отыскать 10 отличий:

Только в нашем случае песняк малость убыстренный, маршевый – и тоже понятно почему: средний возраст в РФ значительно больше, чем был в Германии 30-х, поэтому для здешних старперов (основной части населения) нужен темп как можно бодрее, под раздумчиво-задушевное “Завтра принадлежит мне” российское народонаселение непроизвольно начнет клонить в сон. А так – цели те же: “единство нации”. Не зря к 4 ноября выпустили.

Что, собственно, мы наблюдаем? Организованное беснование. Первый канал показывает, между прочим. Сам певец с повязкой на руке (заветы “Кабаре” в жизнь!), делает “Зиг хайль!” Красота. Вспоминать Гитлера, конечно, пошло – но как тут не вспомнить Гитлера? Косплей ведь 100%-ный.

Выглядит всё, конечно, скорее жалко – страна всё-таки слишком старая, бедная и убогая для полноценного косплея всего гитлеровского идиотизма. Но народу (в зале) определенно нравится. Ишь как колбасит. Хоть завтра под Авдеевку.