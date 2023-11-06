 

В образцах грунта с астероида Бенну обнаружены вода и углерод

06.11.2023, 2:20, Разное
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В новом уникальном открытии, сделанном исследовательской миссией ОСИРИС-РЕКС (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer), были обнаружены следы воды и углерода в грунте с астероида Бенну. Это открытие может иметь огромное значение для нашего понимания происхождения жизни на Земле и, возможно, на других планетах и спутниках.

С момента запуска миссии ОСИРИС-РЕКС в 2016 году, ее основной целью было изучение астероида Бенну, чтобы получить новые знания об истории солнечной системы и оригиналах молекул жизни. И, наконец, благодаря усердным усилиям нашей научной команды, мы можем с гордостью сообщить о поразительных результатом.

После тщательного анализа образцов собранных с поверхности Бенну, наши ученые обнаружили воду и углерод в грунте этого астероида. Вода, как известно, является одним из основных ингредиентов для возникновения и развития жизни на планете. Поэтому это открытие подтверждает предположение о возможности существования жизни на других объектах в солнечной системе и, возможно, за ее пределами.


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