 

Ученые подтвердили,что вред, наносимый природе предприятиями “Норникеля”, якобы, незначителен

06.11.2023, 2:20, Разное
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Ученые, проводящие исследования на предприятиях “Норникеля”, подтвердили, что вклад компании в нанесение вреда природе является незначительным. В ходе обширных исследований и анализа данных было установлено, что предприятия “Норникеля” активно работают над снижением негативного воздействия на окружающую среду.

Одной из основных областей деятельности компании является разработка и применение передовых технологических решений, направленных на снижение выбросов вредных веществ и минимизацию воздействия на природные ресурсы. Научные исследования, проведенные командой ученых, подтвердили эффективность этих мер, что отмечает существенный прогресс в снижении вредных последствий от деятельности “Норникеля”.

Кроме того, “Норникель” активно участвует в различных проектах по реабилитации и восстановлению территорий, пострадавших от предыдущей деятельности предприятий. Благодаря участию в таких проектах компания показывает свою ответственность и стремление к улучшению экологической обстановки в регионах своего присутствия.


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