Стресс и тревожность у школьников: причины, последствия и способы решения проблем
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Причины тревожности и стресса
Когда ребенок приходит в школу, он переходит на новый уровень взросления, и теперь социальные ожидания и требования выше, а отношение уже не как к малышу. Это может привести к появлению личных проблем, негативных психологических реакций и сложностей. Рассмотрим главные причины стресса и тревожности у школьников:
1. Академическая нагрузка. Очень многие школы устанавливают высокие стандарты успеваемости. И если ученик не соответствует им, то ощущает давление и со стороны взрослых, и со стороны сверстников. Это создает необходимость постоянно стремиться к достижению высоких оценок. Самоцелью становятся именно они, и понижение балла успеваемости сильно “бьет” по нервам и психологическому состоянию ребенка.
2. Ожидания родителей и учителей. Если изначально школьник показывал хорошие результаты, то в дальнейшем ему только повышают планку, чтобы улучшить показатели до идеала. Это напрямую влияет на уровень стресса и тревожности.
3. Социальное давление. Сегодня важно быть успешным и демонстрировать это. Однако желание преуспеть во всех областях жизни не помогает стабилизировать внутреннее состояние и достичь душевного равновесия.
Последствия стресса и тревожности у школьников могут быть весьма серьезными, поэтому недооценивать их негативное воздействие ни в коем случае нельзя. Они способны оказывать отрицательное влияние на физическое и психическое здоровье детей. Сильное эмоциональное напряжение может привести к проблемам со сном, снижению иммунитета, головным болям, ухудшению аппетита, набору веса либо, наоборот, слишком сильному похудению, и даже к проблемам с поведением.
Тревожность, в свою очередь, может вызывать беспокойство, напряжение, нервозность, чувство постоянной усталости, подавленность и панические атаки. А также привести к повышенной агрессивности, обидчивости и эмоциональным “качелям”.
Как решить проблему?
Школьника нельзя оставлять один на один с возникшей ситуацией, ему важно помочь. Иначе негативные проявления усугубятся и, в конце концов, приведут либо к проблемам со здоровьем, либо к протесту и нежеланию ходить в школу вообще.
Как справиться с этим? Есть несколько эффективных способов.
Баланс между учебой и отдыхом
Школьникам важно понимать, что перерывы в занятиях и
отдых способствуют эффективному усвоению знаний. И родители должны об этом
помнить! И помогать организовывать правильный график. Дети должны иметь
возможность уделять время своим увлечениям, расслабляться и проводить время с
семьей и друзьями.
Не стоит наказывать школьника дополнительными
учебными заданиями – так вы только усугубите положение. Хорошо, если родители
знают и могут научить ребенка нескольким техникам эффективного расслабления:
йоге, танцам, дыхательным методикам и так далее.
Реалистичные цели
Вместо стремления быть совершенным во всех сферах,
школьники должны научиться устанавливать реальные цели, основанные на своих
индивидуальных способностях и интересах. Им нужно научиться разбивать их на
более мелкие задачи и шаги и уметь постепенно воплощать в жизнь.
Поддержка со стороны родителей и учителей
Каждый человек нуждается в понимании и опоре, а ребенок
– особенно. Родители и учителя должны быть поддерживающими фигурами в жизни
школьников, помогать им решать проблемы и проживать эмоционально сложные
периоды, как в учебе, так и в личной жизни.
Доступ к психологической поддержке
Довольно часто дети стесняются рассказать о своих
проблемах маме или папе. Поэтому важно, чтобы у них была альтернатива. Многие
школы предлагают психологическую помощь для школьников, которые испытывают
высокий уровень стресса и тревожности. Посещение психолога позволит детям
научиться эффективно управлять своими эмоциями и понимать причины их появления.
Стресс и тревожность у школьников являются
серьезными проблемами, которые требуют внимания и комплексного подхода для их
решения. Нельзя пускать ситуацию на самотек, ведь скорость современного мира и
его требования к ученикам и их успеваемости лишь увеличиваются. Школам,
родителям и обществу в целом необходимо создать условия, которые помогут детям
эффективно справляться со стрессом и тревожностью, чтобы обеспечить их
полноценное физическое и психическое развитие.
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