 

Число банкротств в Швеции достигло самой высокой отметки более чем за десятилетие

06.11.2023, 1:45, Новости дня
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В Швеции в текущем году рост числа банкротств достиг 31%, что является самым высоким показателем более чем за десятилетие, причём негативная динамика сохранится, пишет Fria Tider. Больше остальных отраслей выделяется строительный бизнес, что эксперты объясняют наличием скрытых мошеннических действий со стороны преступных группировок.


AP

В 2023 году количество банкротств в Швеции выросло на 31% и продолжает расти быстрыми темпами. По данным бюро кредитных историй UC, многие из них, особенно в строительном бизнесе, можно объяснить деятельностью организованной преступности и различными формами мошенничества, пишет издание Fria Tider.

Число банкротств в королевстве продолжает расти с и без того очень высокого уровня начала осени. Анализ UC показывает, что инфляция и высокий уровень неопределённости в отрасли способствуют негативной динамике. В октябре количество зарегистрированных банкротств увеличилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом за год рост составил 31%, что является самым высоким показателем за более чем десятилетие. В то же время количество запусков новых предприятий снизилось на 13%, отмечает издание.

Строительный бизнес продолжает оставаться одной из отраслей, наиболее пострадавшей от банкротств. По сравнению с прошлым годом, их рост составил 19%. Ситуация со строительным сектором особенно тревожна, поскольку доля банкротств в нём продолжает расти, в отличие от ряда других отраслей, где наблюдается сравнительное выравнивание статистики.

Данные UC показали, что одной из причин резкого увеличения числа банкротств может быть скрытое мошенничество. Число подозреваемых в мошеннических действиях юридических лиц в 2022 году выросло более чем на 15% по сравнению с 2019 годом. В последние годы произошёл заметный скачок банкротств в строительном бизнесе, компаниях по подбору персонала, транспортных компаниях и предприятий общественного питания, то есть в тех отраслях, в которых традиционно орудуют преступные группировки, и более половины банкротств могут быть связаны с мошенничеством, завершает Fria Tider.

Эта публикация создана на основе переводов из зарубежных источников и опубликованных в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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