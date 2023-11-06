 

Мнение: “То самое” заседание Совбеза РФ

06.11.2023, 1:35, Разное
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В качестве “неубиваемого” аргумента за то, что Путин совершенно беззаветно и бесстрашно, ничего не опасаясь начал СВО, мне в комментах раз за разом рассказывают про “заседание Совбеза” 22 или 23 февраля 2022 года – то самое, знаменитое, на котором Путин последовательно поднимал трясущихся высших чинарей РФ и у каждого иезуитски интересовался, одобряет ли он признание ДНР/ЛНР. Особенно всех потряс запинающийся глава внешней разведки (!) Нарышкин.

Тут самое занятное, что весь этот эпизод очевидным образом означал нечто прямо противоположное по смыслу. Если бы, как мне пытаются доказать, Путин в самом деле твердо верил в успех “кампании” и в то, что всё непременно закончится благополучно для всей правящей верхушки и для него лично – зачем бы ему было устраивать весь этот перформанс под телекамеры на всю страну? Вспомним, что никогда раньше (например, перед Крымом) он ничего подобного не делал.

Как раз подобное действо ясно показало НЕУВЕРЕННОСТЬ действующего Главнокомандующего. Лучше всего, пожалуй, это иллюстрирует известный эпизод из “Места встречи изменить нельзя”, когда герой (Фокс) как бы передает устами мента Шарапова своим “друзьям” маляву: “Мне одному срок на киче тащить неинтересно, если вы мне не поможете, я вас всех за собой утяну”.

Этим действом Путин разделил с “товарищами” одновременно и возможные лавры, и, главное, возможную ответственность. Т.е. – повязал всех, и именно публично. Ясно дав понять, что САМ, лично нести ответственность за всё он не будет, и никому “отмазаться” или “уйти в туман” не даст. Бандиты же не знали, что перед ними разыгрывают оперативную комбинацию Жеглова-Шарапова – а наоборот, они поверили “сразу и навсегда”.

Как и члены Совбеза.

Источник: Размышления вольного социолога


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