Болтливый попугай нагло поцеловал черепаху

На видео, которое разместил в Сети пользователь @liiingo, болтливый попугай нагло поцеловал черепаху.

Ловкость клюва и никакого мошенничества! Забавный донжуан показывает, как быстро войти в контакт с желаемой особой.

Сначала пернатый обольститель произносит для нее речь, которая звучит как древнее магическое заклинание. Затем птица имитирует звуки поцелуя, как бы намекая на “продолжение банкета”. В конце концов попугай настойчиво тянется клювом к своей собеседнице. Что важно — она не против!

Вот так повезло черепахе с партнером — и даже аквариумное стекло не помеха для чувств-с. Недаром говорят, что любовь и на печке найдет. Смешное видео это подтверждает!