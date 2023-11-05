 

Болтливый попугай нагло поцеловал черепаху

05.11.2023, 23:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На видео, которое разместил в Сети пользователь @liiingo, болтливый попугай нагло поцеловал черепаху.
Ловкость клюва и никакого мошенничества! Забавный донжуан показывает, как быстро войти в контакт с желаемой особой.

Сначала пернатый обольститель произносит для нее речь, которая звучит как древнее магическое заклинание. Затем птица имитирует звуки поцелуя, как бы намекая на “продолжение банкета”. В конце концов попугай настойчиво тянется клювом к своей собеседнице. Что важно — она не против!

Вот так повезло черепахе с партнером — и даже аквариумное стекло не помеха для чувств-с. Недаром говорят, что любовь и на печке найдет. Смешное видео это подтверждает!


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.11 / Футболист Игорь Акинфеев заявил, что не променяет ни на что российские березки

07.11 / Мнение: Банкстеры атакуют

07.11 / Приходите завтра! Почему молодым отказывают в пластике

07.11 / Удивительное видение Ирен Кун

07.11 / Как предотвратить стоматологические проблемы у детей?

07.11 / Мнение: О «красной кнопке» и «ядерном пепле»… Певец «Шаман» — всё?

07.11 / Мнение: О крахе больших надежд… Америка побеждает всегда?

07.11 / Веселая собака залезла в чемодан к хозяину ради отпуска

07.11 / Влияние школьной среды на психологическое развитие ребенка

07.11 / 5 поводов обнять близкого человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика