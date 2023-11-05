 

Конгрессвумен уличила Киев в обмане после заявлений о тупике в контрнаступе

05.11.2023, 23:28, Новости дня
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Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин сказала о том, что сообщения о тупиковой ситуации в украинском контрнаступлении вскрыли жульничество Киева, пишет Newsweek. Она считает, что если республиканцы согласятся выделить финансовую помощь правительству Зеленского, они станут орудиями войны Байдена с Россией руками украинцев.


AP

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что после сообщений о тупике в контрнаступе «украинский обман раскрылся», пишет Newsweek. «Если республиканское большинство в конгрессе выделит фонды на войну Джо Байдена с Россией руками Украины (потому что он марионетка), республиканцы станут орудиями чужой войны, которые любят «глубинное государство», — написала Грин в X (бывший Twitter). Она призывает «сперва защитить Америку» и недавно голосовала против финансовой помощи Израилю в его борьбе с ХАМАС.

Издание отмечает, что со своей стороны Киев не считает своё положение на фронте безвыходным. Ему вторят США: в августе советник по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что Вашингтон «не оценивает конфликт как тупиковую ситуацию», потому что Киев продолжает «регулярно и планомерно» отвоёвывать территорию. Госсекретарь Энтони Блинкен отметил «прогресс в контрнаступлении», который «воодушевляет».

Как напоминает Newsweek, в пятницу Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $125 млн, а также $300 в рамках инициативы по содействию безопасности Украины.

Эта публикация создана на основе переводов из зарубежных источников и опубликованных в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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