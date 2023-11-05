Мнение: У меня задача – вас спасти (с)
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Арестович так красиво излагает, что прям приятно читать. Главное, что он говорит в общем совершенно очевидные вещи – но именно поэтому его дело абсолютно безнадежно. Так власть не берут и голоса не завоевывают.
“Святая вера многих людей, в то, что я обязан им понравиться, если я хочу в президенты, открывает тайну восприятия власти народом.
Откуда и все наши беды, собственно.
1. Я не хочу в президенты. Я даю вам шанс.
2. У меня не стоит задачи вам понравиться.
У меня задача вас спасти – от самих себя.
Это редко случается методами, которые нравятся.
И я – единственный из кандидатов, кто может это сделать.
Иначе установка «власть должна народу» убьет вас окончательно.
Потому, что если власть должна народу, то народу власть не принадлежит.
А если у народа не будет власти – не будет народа.
Я иду во власть не отдавать вам долги.
А вас сделать властью.
Придти в комментарии и отругать – это не власть.
И очень мало власти в том, чтобы раз в пять лет поставить/не поставить галочку.
Если вы в собственной стране не властны над своей повседневной жизнью каждый день, и не можете устанавливать правила самим себе, испорченный бюллетень и злобный комментарий – очень слабое утешение.
Власть – не папа, Советский Союз закончился, установка правил сверху превращает вас в вечных детей.
И от того, что дети недовольны, правилам ни холодно, ни жарко.
Власть – это самовластие.
Когда взрослые люди сами решают – куда, как и зачем им жить.
Я верю, вы справитесь.
А довольным мной быть не обязательно.
Главное, принять новые правила – где правила устанавливаете вы.
А пока правила так и устроены «нравится/не нравится».
Ну и как – нравится, то, что получилось?..” (А.Арестович)
Ну а единственное, что реально получит Арестович с таким подходом к народу, мы уже видели в комментах к моим предыдущим постам о нем же: всеобщую открытую НЕНАВИСТЬ – тем более лютую, чем больше простецы не в состоянии самим себе объяснить, за что они его, собственно, ТАК ненавидят. Убьют его, боюсь.
Источник: Размышления вольного социолога
Смотреть комментарии → Комментариев нет