Мнение: У меня задача – вас спасти (с)

Арестович так красиво излагает, что прям приятно читать. Главное, что он говорит в общем совершенно очевидные вещи – но именно поэтому его дело абсолютно безнадежно. Так власть не берут и голоса не завоевывают.

“Святая вера многих людей, в то, что я обязан им понравиться, если я хочу в президенты, открывает тайну восприятия власти народом.

Откуда и все наши беды, собственно.

1. Я не хочу в президенты. Я даю вам шанс.

2. У меня не стоит задачи вам понравиться.

У меня задача вас спасти – от самих себя.

Это редко случается методами, которые нравятся.

И я – единственный из кандидатов, кто может это сделать.

Иначе установка «власть должна народу» убьет вас окончательно.

Потому, что если власть должна народу, то народу власть не принадлежит.

А если у народа не будет власти – не будет народа.

Я иду во власть не отдавать вам долги.

А вас сделать властью.

Придти в комментарии и отругать – это не власть.

И очень мало власти в том, чтобы раз в пять лет поставить/не поставить галочку.

Если вы в собственной стране не властны над своей повседневной жизнью каждый день, и не можете устанавливать правила самим себе, испорченный бюллетень и злобный комментарий – очень слабое утешение.

Власть – не папа, Советский Союз закончился, установка правил сверху превращает вас в вечных детей.

И от того, что дети недовольны, правилам ни холодно, ни жарко.

Власть – это самовластие.

Когда взрослые люди сами решают – куда, как и зачем им жить.

Я верю, вы справитесь.

А довольным мной быть не обязательно.

Главное, принять новые правила – где правила устанавливаете вы.

А пока правила так и устроены «нравится/не нравится».

Ну и как – нравится, то, что получилось?..” (А.Арестович)

Ну а единственное, что реально получит Арестович с таким подходом к народу, мы уже видели в комментах к моим предыдущим постам о нем же: всеобщую открытую НЕНАВИСТЬ – тем более лютую, чем больше простецы не в состоянии самим себе объяснить, за что они его, собственно, ТАК ненавидят. Убьют его, боюсь.