Тасманские ученые обнаружили,что цитрусовые снижают риск развития диабетических осложнений

Ученые из Тасмании провели исследование, которое привело к интересным и важным результатам. Они объявили, что употребление цитрусовых фруктов может существенно снизить риск осложнений при диабете.

Диабет является хроническим заболеванием, которое сопровождается повышенным уровнем сахара в крови. Это состояние может привести к серьезным осложнениям, таким как сердечно-сосудистые заболевания, зрительные проблемы и повреждение почек. Однако, согласно новым открытиям, регулярное потребление цитрусовых может помочь предотвратить и снизить риск этих осложнений.

Цитрусовые фрукты, такие как апельсины, мандарины, грейпфруты и лимоны, богаты витамином C, клетчаткой и другими полезными веществами. Исследователи установили, что эти компоненты оказывают позитивное влияние на уровень сахара в крови, снижая его. Это особенно важно для людей, страдающих диабетом, которым требуется постоянный контроль уровня глюкозы.