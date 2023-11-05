Мнение: Битва за село Сычевка

У Семена Когана, моего френда в ФБ, интересные аналогии с ВОВ.

“Я уже писал, что РА и ВСУ совместными усилиями старательно снимают римейк Великой Отечественной Войны, с российской армией в роли Вермахта и ВСУ в роли КА.

Сначала РА заново разыгривает “План Барбаросса”, пытаясь наскоком прорваться к столице противника, ошибочно понадеявшись на его политическую хрупкость, внезапность нападения и откровенно наплевав на логистику и патриотический подъём в стане врага.

И, разумеется, со схожим результатом.

Потом руководство ВСУ, подобно Ставке КА весной 1942го года, переоценивает моральные и материальные потери агрессора, ставит задачу разгромить его до конца года и, кажется, собирается повторить наступление КА под Ржевом.

Российская армия повторила все ошибки Германского Генштаба 1941го года, а руководство ВСУ, кажется собирается пойти по стопам Командования Красной Армии и повторить все его ошибки 1942го года.

Включая печально знаменитую Ржевскую битву.

К сожалению, я даже не ожидал, что мой прогноз настолько точно сбудется.

Несчастное село Работино останется в военной истории наряду с не менее несчастной Сычевкой подо Ржевом, у которой все лето и осень 42го года бились Вермахт и Красная Армия (глубина продвижения последней составила все те же 15 километров, как и у ВСУ в этом году).

Я не хочу каркать, но боюсь, что ВСУ собирается повторить и ещё одну ошибку Советского Генштаба.

Судя по всему, насквозь простреливаемый плацдарм под тем же Работиным, где даже вывоз раненных и доставка боекомплекта представляют собой опасную военную операцию, планируют удерживать всю зиму, в надежде на то, что с него можно будет возобновить наступление в будущем году, когда для этого появятся новые возможности.

Любой, кто интересовался военной историей, сразу заметит, что именно по тем же соображениям Советское командование отказывалось эвакуировать столь мрачно прославившийся Невский Пятачок (Семён Коган)

Украинцам можно утешаться тем, что они косплеят все ж именно КА – это значит, что конечная победа все же будет за ними. Хотя, учитывая совершенно невероятные потери, понесенные в итоге красными – утешение, на мой взгляд, крайне слабое.