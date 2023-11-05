Рупор кремлевской пропаганды: Ракета вместо медали

Кадры прилета ракеты ОТРК "Искандер" по располаге 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ во время проведения там награждения отличившихся. Вместо награды в итоге прилетела ракета.

Противник заявил о 20 убитых и нескольких десятках раненых. По неофициальным данным число убитых и раненых гораздо больше. Ищут тех, кто навел российский удар, а также требуют наказать альтернативно одаренных организовавших подобное награждение.

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