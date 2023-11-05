 

В Санкт-Петербурге разрабатываются беспилотники-ретрансляторы мобильной связи для поисковых операций

05.11.2023, 21:40, Разное
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В Петербурге компания “Инновационные технологии” представила новый проект – дрон-ретранслятор мобильной связи. Это инновационное устройство разработано специально для поисковых работ, которые требуют оперативной связи в удаленных и труднодоступных местах.

Дрон-ретранслятор представляет собой компактный беспилотный аппарат, оснащенный специализированным оборудованием, позволяющим усилить и передавать сигнал мобильной связи на большое расстояние. Благодаря применению передовых технологий квантовой связи, дрон обеспечивает стабильное соединение даже в условиях сложной местности или при наличии помех, что делает его незаменимым помощником для спасательных служб, поисковиков и экспедиций.

Устройство оснащено надежной системой питания, позволяющей дрону пролететь значительное расстояние и оставаться в воздухе в течение продолжительного времени, что обеспечивает широкий радиус действий и возможность мониторинга регионов с низкой плотностью сети связи. Кроме того, дрон-ретранслятор оснащен встроенными камерами и радиосканером, что позволяет проводить видеонаблюдение и получать информацию о состоянии местности в режиме реального времени.


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