 

Guardian – 28 стран мира признали «катастрофическую» угрозу ИИ

05.11.2023, 21:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На проходящем в Великобритании саммите, посвящённом безопасности ИИ, состоялось подписание так называемой Декларации Блетчли, пишет The Guardian. В документе, который поддержали 28 стран, включая США и Китай, содержится признание «катастрофической» опасности искусственного интеллекта, в связи с чем подписанты выражают согласие сотрудничать в области разработок, направленных на обеспечение контроля над сектором.


AP

Правительства 28 стран, включая США, Великобританию, Австралию и Китай, подписали в ходе инициированного Лондоном глобального саммита по безопасному использованию искусственного интеллекта декларацию о том, что ИИ представляет «катастрофическую опасность», рапортует The Guardian.

По информации британского издания, подписанты документа, который был наречён «Декларацией Блетчли» (по названию усадьбы Блетчли-парк, где проходит мероприятие. — ИноТВ), договорились сотрудничать в области разработок, обеспечивающих безопасность ИИ.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак приветствовал подписание декларации, отметив: «Такие технологические прорывы, как ИИ, станут тем фактором, который окажет самое мощное влияние на будущее наших детей и внуков. — и ради них мы должны сделать так, чтобы ИИ развивался безопасным и ответственным образом».

Декларация Блетчли стала существенным дипломатическим достижением Сунака, который принял решение провести саммит, посвящённый ИИ, этим летом из-за собственных опасений по поводу того, что сектор развивается стремительными темпами, но без какого-либо надзора, говорится в материале The Guardian.

По данным газеты, ещё один аналогичный саммит планирует провести через полгода Южная Корея, а Франция примет похожее мероприятие через год.

Эта публикация создана на основе переводов из зарубежных источников и опубликованных в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.11 / Упал на улице без сознания: что сейчас с народным артистом СССР Соломиным

07.11 / Несовершеннолетнему сыну Кадырова вручили четвертую награду

07.11 / «Стареющая» Еврокомиссия обновляет систему найма в надежде привлечь молодёжь

06.11 / Гагарина, Чехова и другие: кто из российских звезд неожиданно подался в кино

06.11 / “Наплевать и растереть”: актер Никоненко высказался о приезде Пугачевой в Россию

06.11 / Отбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнес

06.11 / В РФ запустили продажи хэтчбеков Honda Fit Crosstar от 3,3 млн рублей

06.11 / Американский сенатор намекнул Израилю на необходимость сменить стратегию ради дополнительной помощи от США

06.11 / Pаскол демократов по войне на Ближнем Востоке может стоить Байдену переизбрания

06.11 / Число банкротств в Швеции достигло самой высокой отметки более чем за десятилетие

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика