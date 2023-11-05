 

Университет Добна разрабатывает подводный акустический массажер

05.11.2023, 20:30, Разное
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В университете «Дубна» научная команда занимается разработкой инновационного гидроакустического массажера. Эксперты из различных областей – физики, биологии, медицины – объединили свои усилия, чтобы создать устройство, способное обеспечить глубокий и эффективный массаж.

Гидроакустический массажер представляет собой компактное устройство, использующее принципы ультразвука и гидротерапии для достижения улучшения здоровья и благополучия. Он оснащен специальными насадками, разработанными с учетом анатомии человеческого тела, что позволяет точно и эффективно массировать различные участки – от шеи и спины до ног и стоп.

Одним из ключевых преимуществ гидроакустического массажера является его способность проникать в глубокие слои тканей и мышц, создавая ощутимый эффект не только на поверхности, но и внутри организма. Благодаря вибрациям и микромассажу интенсивность массажа можно регулировать в зависимости от индивидуальных потребностей и предпочтений.


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