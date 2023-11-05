Университет Добна разрабатывает подводный акустический массажер

В университете «Дубна» научная команда занимается разработкой инновационного гидроакустического массажера. Эксперты из различных областей – физики, биологии, медицины – объединили свои усилия, чтобы создать устройство, способное обеспечить глубокий и эффективный массаж.

Гидроакустический массажер представляет собой компактное устройство, использующее принципы ультразвука и гидротерапии для достижения улучшения здоровья и благополучия. Он оснащен специальными насадками, разработанными с учетом анатомии человеческого тела, что позволяет точно и эффективно массировать различные участки – от шеи и спины до ног и стоп.

Одним из ключевых преимуществ гидроакустического массажера является его способность проникать в глубокие слои тканей и мышц, создавая ощутимый эффект не только на поверхности, но и внутри организма. Благодаря вибрациям и микромассажу интенсивность массажа можно регулировать в зависимости от индивидуальных потребностей и предпочтений.