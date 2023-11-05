Geekbench выяснил, что Apple M3 Pro не сильно лучше M2 Pro

Издание MacRumors сообщает, что новый процессор Apple M3 Pro продемонстрировал незначительное превосходство над предыдущим чипом M2 Pro в результате тестирования в бенчмарке Geekbench 6.

В одноядерном режиме процессор M3 Pro набрал 3035 баллов, что на 14% превосходит результат M2 Pro. В многоядерном режиме M3 Pro достиг 15173 баллов, что лишь на 6% превосходит прошлогодний M2 Pro.

Стремительный M2 Pro и новый M3 Pro оба имеют 12 ядер, но M3 Pro разделен на шесть высокопроизводительных и шесть эффективных ядер, в то время как M2 Pro обладает восемью высокопроизводительными ядрами и четырьмя эффективными. Это объясняет относительно небольшой прирост производительности M3 Pro, несмотря на трехнанометровый техпроцесс.

Кроме того, M3 Pro имеет на 25% меньшую пропускную способность памяти и на одно графическое ядро меньше по сравнению с M2 Pro.

В итоге, новый процессор M3 Pro показывает улучшение производительности, но незначительное, что связано с его конфигурацией ядер и некоторыми ограничениями по памяти и графике.

Версия тестирования чипа M3 Pro в Geekbench 6. Эффективность нового процессора. Сравнение производительности чипов M2 Pro и M3 Pro. Ограничения M3 Pro в памяти и графике.В одноядерном режиме процессор M3 Pro набрал 3035 баллов, что на 14% превосходит результат M2 Pro. В многоядерном режиме M3 Pro достиг 15173 баллов, что лишь на 6% превосходит прошлогодний M2 Pro.

Стремительный M2 Pro и новый M3 Pro оба имеют 12 ядер, но M3 Pro разделен на шесть высокопроизводительных и шесть эффективных ядер, в то время как M2 Pro обладает восемью высокопроизводительными ядрами и четырьмя эффективными. Это объясняет относительно небольшой прирост производительности M3 Pro, несмотря на трехнанометровый техпроцесс.

Кроме того, M3 Pro имеет на 25% меньшую пропускную способность памяти и на одно графическое ядро меньше по сравнению с M2 Pro.

В итоге, новый процессор M3 Pro показывает улучшение производительности, но незначительное, что связано с его конфигурацией ядер и некоторыми ограничениями по памяти и графике.

Версия тестирования чипа M3 Pro в Geekbench 6. Эффективность нового процессора. Сравнение производительности чипов M2 Pro и M3 Pro. Ограничения M3 Pro в памяти и графике.