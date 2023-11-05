 

Беременная жена Тарасова дала рецепт нежнейших пирожков

05.11.2023, 20:05, Новости дня
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Что может быть лучше вкусных сытных пирожков, которые готовит любимая женщина? Мастер спорта России, бывший защитник сборной РФ по футболу Дмитрий Тарасов катается как сыр в масле! Когда его супруга Анастасия Костенко дала этот рецепт поклонникам, народ оценил ее выдающиеся кулинарные способности.

Ингредиенты

Мука – 500 граммов,
Молоко тёплое – 300 мл,
Желтки – 2 штуки,
Масло сливочное растопленное – 50 граммов,
Дрожжи сухие – 7 граммов,
Соль – 1 чайная ложка,
Сахар – 2 чайные ложки.

Рецепт

Сначала нужно подогреть молоко, чтобы было теплое, добавить в него дрожжи, одну маленькую ложку сахара, а затем две столовые ложки муки. Анастасия Костенко все это перемешивает и оставляет в теплом месте, пока не появится “шапочка”.

Затем жена Дмитрия Тарасова ждет 20-30 минут и выливает в емкость готовую опару — там предстоит месить тесто. Изысканная кулинарка добавляет масло, желтки и просеивает муку. Важный этап — посластить, посолить и перемешать состав. Анастасия Костенко отправляет готовое тесто в теплое место на час, а параллельно готовит начинку.

Ответственная стадия — слепить из теста 16-17 шариков, накрыть их и подождать еще 20 минут. Следом формируем пирожки, как велит рецепт — раскатываем шарики и начиняем. Они остаются на расстойке на 30 минут, отмечает Анастасия Костенко.

Ну а в финале, пока где-то облизывается мастер спорта Дмитрий Тарасов, его жена смешивает молоко с желтком, смазывает жидкой консистенцией пирожки и отправляет в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.

“Нежнейшие пирожки, растворяются как сахарная вата”, — считает беременная Анастасия Костенко и всем рекомендует этот рецепт.


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