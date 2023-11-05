Мнение: Робот оценивает СССР, Ленин про похабность и Джордж Кеннан про отношение США к СССР

1. Блогер takoe-nebo разобрал свежий миф, согласно которой знаменитый робот ЧатЖПТ якобы назвал СССР «лучшим государством мира» (ссылка). Если коротко — коммунисты в своём репертуаре, очередной раз попались на шутку Панорамы.



Также я не поленился и лично спросил робота, какое государство он считает лучшим. Вот его мнение:





2. Историк Александр Дюков приводит очередной пример политической непоследовательности Владимира Ильича (ссылка):



Брестский мир по Ленину – похабный или нет?

11 (24) января 1918 г., речь Ленина на заседании ЦК РСДРП(б): “Несомненно, мир, который мы вынуждены заключать сейчас, — мир похабный, но если начнется война, то наше правительство будет сметено”.

24 февраля 1918 г., статья Ленина в “Правде”: “Троцкий был прав, когда сказал: мир может быть трижды несчастным миром, но не может быть похабным, позорным, нечистым миром мир, заканчивающий эту стократ похабную войну”.

3. Политика Горбачёва и Ельцина по налаживанию дружбы с США была обречена на провал. Американские элиты в принципе не готовы были воспринимать СССР/Россию как друга или хотя бы как партнёра. Они видели нас в качестве врага, подлежащего уничтожению в интересах США (ссылка):

Из дневника Джорджа Кеннана – архитектора «Холодной войны», посла в СССР, и прочая и прочая (ссылка).

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«…Я воображаю, как говорю зашедшему ко мне советскому дипломату: “…Вы можете сказать своему народу, что бессмысленно пытаться наладить отношения с администрацией Рейгана. Они полны решимости ухудшить положение до максимально возможного, за исключением открытой войны. Нет ничего, что вы могли бы сделать для умиротворения этой администрации. Единственным эффективным для вас способом справиться с этими людьми, будет принятие следствий их подхода: сделать глубокий вдох и решиться жить без торговли с США, даже без зерновых сделок, приготовиться к отмене всех форм культурного обмена, настоять на взаимном отзыве послов и резком сокращении дипломатических штатов, и приготовиться к долгому периоду отношений, застывших на самом низком и холодном уровне (за исключением войны), сохранив готовность вести серьёзные переговоры лишь о сокращении атомных вооружений – иными словами, научиться жить полностью независимо от США, ожидая от них лишь наихудшей враждебности и брани”.

Конечно, вслух я этого не скажу, но мне очень хотелось бы это сделать». (17 января 1982 года).

«Я сказал Аннелизе [жена Кеннана], что если бы я говорил с господином Горбачёвым об этих делах и он спросил бы меня, как ему преодолеть те необычайные подозрения и враждебность, с которыми в США относятся к его стране, я бы ответил ему: “…Вы здесь не можете сделать абсолютно ничего. Вы можете уступить нам по всем пунктам в переговорах; и всё же не встретить ничего, кроме каменной враждебности официальных американских кругов; и ваши уступки будут использованы президентом как доказательство, что он запугал вас и заставил подчиниться, и что единственный язык, который вы понимаете, этот язык. И вы здесь сталкиваетесь с более глубоким и широким явлением, чем господин Рейган. Могущественные элементы американского народа чувствуют нужду в полностью нечеловеческом враге. Им нужен такой враг, чтобы убедить себя в собственных исключительных добродетелях. Политики знают это и, будучи по большей части, поверхностными, близорукими людьми с узким кругозором обычно умасливают эти шовинистические реакции, даже за счёт наших отношений с другими странами. Вы, русские, в основном благодаря усилиям Рейгана, получили роль такого врага и вы ничего с этим не можете поделать. Вы должны искать в любых других частях света возможности нормальных, удовлетворительных взаимоотношений. Можете в этом отношении списать США. Ищите мира, торговли и учтивости в других местах, не здесь» (15 октября 1986 года).

«…Если бы меня спросил ответственный советский чиновник: “Что мы в Москве должны, в пределах политического реализма, сделать, чтобы изменить это положение?”, мне следует ответить ему следующее:

“…Нет ничего, что бы вы могли реально изменить. Американский политический истеблишмент считает себя актёром на сцене перед залом — то есть, американским общественным мнением — и играющим драму. Он играет роль рыцаря в сияющих доспехах, отстаивающим дело невинной добродетельной девы, то есть, американского народа. Чтобы роль выглядела достоверной, нужен враг, злой дух, порочный колдун, если хотите, от чьих угроз должно защитить деву, иначе в рыцаре нет смысла.

И этим колдуном, дорогой русский друг, являетесь вы. Такова роль, которую вам отвели. Вы не можете этого изменить. По ряду причин вы подходите на неё, как никто другой. Частично она связана с тем, кем вы были раньше; она мало отражает то, кем вы являетесь сейчас. Но без этой роли не будет и пьесы”». (август 1988 года).