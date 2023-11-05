Мнение: Письмо: “Влюблена как в школе”

Вот продолжение истории, в которой автор попыталась ошибки исправить.

Ее кейс я сама разобрала только частично, остальное оставила вам.

Теперь давайте посмотрим, что у нее получилось, и на что вам и ей надо было обращать внимание в процессе анализа.

Вкратце кейс выглядел так.

У автора был косяк при расставании, она достаточно резко и без явных оснований порвала отношения, которые ей были дороги. В этом ей помогла маска жертвы, анти-шкатулочка, ЗВ и весь набор злокачественных психзащит, которые люди используют, когда хотят спасти себя из отношений, которые причиняют им боль.

Но расставаться надо экологично. Каждый имеет право прекратить отношения, которые не устраивают его, но делать это нужно экологично, а это значит: без сливов и без косяков. Сливы ослабляют свою фигуру и свои ресурсы, иногда практически разрушают. А косяки выращивают в поле хвосты, которые мешают начать новые отношений, привязывают к прошлому, создают многочисленные помехи. Косяки еще обладают способностью растить фигуру партнера, и если его значимость и так была велика, да еще плохо отрефлексирована вами, то жестко расставшись с ним, вы можете привязаться сильней.

Поэтому расставаться можно, но делать это надо экологично.

К сожалению, осознав свой слив, люди часто “компенсируют его” косяком. Слив не исчезает, к нему добавляется еще и косяк. С “компенсацией” косяков такая же история.

Вот автор решила компенсировать косяк и частично даже компенсировала, но не смогла соблюсти меру, поэтому ушла в другую крайность – в слив.

Нарушение меры, когда вы хотите компенсировать косяк: извиниться, поблагодарить, помириться, заставляют вас промахиваться мимо красного поля.

Посмотрим в письме, где и почему автор должна была остановиться.

eva_rum

Здравствуйте уважаемая Эволюция! Огромное спасибо за разбор моего предыдущего письма https://evo-lutio.livejournal.com/1672103.html Какой же я была слепой!

Благодаря разбору я наконец увидела свою корону и маску жертвы, попыталась снять всю эту гадость. Я не знаю получилось ли у меня компенсировать косяк. Еще до того, как опубликовали мое письмо я написала С.

Я- у меня остался твой свитер, я хотела бы его вернуть и поговорить.

С. мне ничего не ответил , сообщение висело непрочитанным. Потом, перечитав три раза разбор, я написала ему еще:

(Когда вы написали, вам не ответили, и у вас чешутся руки написать еще и еще, это всегда почти будет сливом. От нетерпеливости ваш паровоз не желает подождать, вам кажется, что надо еще и еще добавить, добиться, дожать, и сливаете лишнее. Обычно у вас есть всего один ход, вы должны его сделать правильно, вложить в него достаточно, чтобы не пришлось дополнять и дополнять, превращая шаг в беготню. Ей нельзя было милостиво вернуть вещь, это не компенсация косяка и даже не пинг, поскольку он написал первым. Но все равно ей следовало бы дождаться его ответа или выдержать долгую паузу, раз уж она сделала такой неудачный ход. Почему долгая пауза перед следующим сообщением сократила бы слив, как думаете?)

Я-Не было никакого креатива, у меня и правда были серьезные проблемы на работе, я хотела тебе рассказать и объяснить. У меня тоже было классное лето, счастливое. С невероятным мужчиной.

(Вот что-то подобное она должна была написать ему, вместо свитера. Однако если она уже написала про свитер, следующее сообщение было уже лишним. Вы не можете сделать восемь ходов там, где нужен всего один, даже если с каждым ходом формулировка будет все лучше, позиция в поле будет стремительно ухудшаться благодаря дополнительным ходам. Если бы это было ее первое сообщение, было бы ок. Хотя в нем избыток пафоса. Невероятный мужчина! Лучше быть сдержанней в эпитетах, когда вы расстались, тем более были инициатором, иначе ваши слова понижаются в цене. Кто объяснит, почему?)

С. не отвечал и не читал, я сперва очень разнервничалась, подумала, что это точно все. Но потом как-то собралась , подумала, что может он меня заблокировал. Но значит он для себя все уже решил. Если не ответит, попробую еще написать раз, с другого мессенджера, а может и не захочется уже, надо подождать.

(Плохо, что ей захотелось написать еще раз, найти окно, раз закрыли дверь, но хорошо, что она хотя бы согласилась подождать. Как думаете, что нужно, чтобы подружиться со временем и спокойно давать другому время сделать ответный ход или не делать?)

Он ответил через 2 дня

С. – но ты ничего не объяснила. Ушла.

Я- я переоценила многое и многое недооценила. Как твоя бывшая?

(Здесь можно было сказать “я была не права”, это было бы не так громко. И она опять вместо одного хода делает два. Сразу спрашивает про бывшую. Вот это ее стремление вываливать все подвело ее и в том письме. Помните, она назвала ему сразу несколько причин расставания, некоторые из которых противоречили другим. Это все отсутствие чувства меры из-за привычки считать, что кашу маслом не испортишь)

С. – не знаю, я с ней не общаюсь. Ты о ней хочешь поговорить ?)

Я – я хочу поговорить с тобой

С.- соскучилась?)

Я- очень).

(Почему бы не сказать просто “да”? Проще и уместней. Зачем она хочет дать ему понять, что изнывала от любви, но не писала ему сама? Зачем создает противоречивый образ? Как думаете?)

С. – загасилась…

Я- все объясню. Я свитер твой постирала и погладила).

(Очень суетится, торопится, просит прощения так, будто она в неадекватном состоянии и рассталась с ним, и прожила несколько месяцев. Не надо лишнего, друзья. Компенсировать косяк, надо сохраняя чувство достоинства, не делая из себя идиотами, уважая свои прошлые посылы, даже неверные. Иначе грош цена вашей компенсации. Понятно почему?)

С.- носила ?

Я- ))

(Тут ей хватило ума не писать, как она прижимала к груди его свитер холодными ночами и орошала слезами. Причем, если бы она написала что-то подобное в целях трололо, было бы тоже очень плохо. Понятно почему?)

По итогу он меня позвал к себе. Я взяла мясо, сладкое и двинула к нему. Волновалась.

Открывает, красивый, высокий, руки татуированные крест на крест, такой недоступный – скала. Но взгляд не жестокий, мягкий как-будто. Я по взгляду поняла, на шею ему бросилась. Чуть не реву стою. Обнимаю его, он вроде руки разжал, обнимает меня в ответ.

(Ей нужно сразу, у двери разморозить эту скалу, она готова кидаться, реветь, добиваться прощения. Хотя куда красивей было бы, если бы он оттаял сам. Представьте себе, они бы начали разговор, сохраняя дистанцию, потом у него дрогнул бы голос, потом он потянулся бы к ней, не в силах держаться, или она потянулась к нему, но именно потянулась, а не кинулась. Почему такая компенсация кажется ей слишком холодной с ее стороны, недостаточной?)

Потом мы пошли на кухню, он готовил, засервировал все красиво. Готовит он, к слову сказать, потрясающе и всегда ресторанная подача. Он и печь умеет, и всякие сложные блюда, сладости. Я сижу, млею от него , но в голове все равно мысль – компенсировать без слива. Рассказываю ему. У меня и правда проблемы на работе, были и остались я упоминала про них, но не думала тогда, что так все серьезно, говорю , что знаешь, я ведь привыкла в одиночку решать свои трудности, и сейчас такая ситуация сложилась, что довольно в подвешенном состоянии нахожусь. Я подумала, что если останусь без работы, без опор, то буду грузить тебя, я так не хотела и сейчас не хочу. И ревновала еще тебя к бывшей сильно.

(Снова более двух причин называет, причем первая причина – новый косяк. Кто-то понимает почему? Лучше было остановиться на второй. Ревность как причина расставания никогда не в красном поле, но и не в черном. Также можно было вообще не оправдываться, сказать, что рада его видеть и подождать, что он скажет, как именно он сформулирует свой вопрос, может он вообще не будет спрашивать. Она же не дает ему делать ходы, сама бежит семимильными шагами)

С.-а что если бы я тебе фотки не скинул ты бы так и все ?

(Он ей логичный вопрос задает. Если она так пылает, почему сама не писала?)

Я-нет. Но мне после той переписки, которую ты послал, показалось, что у тебя продолжается история с этой женщиной.

С.- я просто не хотел ничего от тебя скрывать.

Я- теперь понятно.

С.- что тебе понятно? напридумывала себе что-то и психанула на ровном месте.

Я- выходит, что так. Я недооценила свои чувства к тебе и ситуацию в целом. Я не хочу тебя потерять.

С.- да вот он я).

Я- прости меня

(Это нормальный кусок диалога, и правдивый с ее стороны. Но после “вот он я” можно было не повторять свое “прости”. Она сама встает упорно в нижнюю позицию, а потом будет в гневе, почему он занял верхнюю. Да потому что не может сражаться с ней за то, кто будет снизу)

Я обняла его снова и он ответил, поцеловал меня и потом так отстранил, смотрит на меня

С.- ну что? Погуляла ? Кошка

Я- а я не гуляла , я работала по 12 часов и учиться пошла.

И это была чистая правда, я не с кем не сближалась после расставания и работала как проклятая даже в выходные , похудела на 2 кг.

Я- а ты чем занимался ?

С.- иди посмотри . в комнату и направо.

А там картина, акрилом, красивая , закатные цвета, осень как будто, дорога и руль от мотоцикла. Ну я тут окончательно поняла как сильно его люблю…

В тот вечер мы проговорили часа два, он рассказал как мотосезон закрыл, про работу еще чуть поговорили, он несколько раз сказал, что «на тебя теперь положиться нельзя, в любой момент свинтишь», я говорю – понимаю, что утратила твое доверие, но если ты мне дашь время, то я бы хотела начать все сначала.

С.-зачем сначала? У нас клевая история. Давай продолжать.

(Надо было ответить ему короче “нет, не свинчу” например, но она опять молит его дать ей шанс. Он сама написал, сам позвал к себе, дает понять, что у него были и есть чувства, а она самозабвенно умоляет дать ей шанс, как будто в своем параллельном кино. А если он даст ей шанс, как она просит, она оскорбится, почему это с ней свысока)

Как-то раз, летом, он мне привез цветы, спонтанно это было. И вот рабочий день , я кидаю ему фото букета

Я-смотри какие красивые

С.-как здорово, что тебе мало надо, чтобы порадоваться. Я вот бешусь сегодня весь день.

Я-чем могу тебя порадовать ?

С. -пришли сиськи).

Я – еще чего! Грусти

С – накажу

Ну я то сперва и не заметила свой коронованный вопрос «чем тебя порадовать?» а потом на тему сисек он меня начал троллить постоянно , понял, что меня это задевает, а я бесилась.

Ну и дошло до меня почему он так о бывших говорил, он хотел мне сказать, что они не были ему благодарны, что он одну из разборок вытащил , второй помог с квартирой , а последний раз он говорил , что вообще не понимал почему так долго терпел такое плохое к себе отношение. В общем-то , видимо, он говорил о неуважении к нему, а я с фокусом на себе бесилась и ревновала.

Когда я зашла домой от С приходит:

С – доехала ?

Я – да

С- ну теперь то отправишь фоточку ?)

Я- чего?

С- сисек).

я- я скучала, С.

С- могла бы и написать, мазохистка).

(Она умоляла дать ей шанс, поэтому он и просит выкуп. Главное ей теперь опять не впасть в гнев, как он смеет с ней так. И такое вот шатание вниз-вверх, неумение говорить на равных – у многих женщин. Кто понимает, почему некоторым так сложно говорить с уважением к мужчину и к себе, почему постоянно то “о хозяин”, то “как ты смеешь, смерд”?)

С этого момента мы помирились.

Прошу Вас проанализировать мое поведение, удалось ли мне снять корону? Очень хочется не косячить дальше с С. и не спускаться вниз. Быть интересной ему.

(Вроде автор маску жертвы снимала, а не корону. Маску жертвы сняла, но надела на мужчину колпачок, как она его ранила, какой он теперь обиженный и неуверенный. Надо снять колпачок с него пока не поздно. Иначе под колпачком таким он опять начнет грубить и строить ее. Как думаете, как это связано?)

Я так влюблена,как в школе, я мечтаю о ребенке от него и не знаю можно ли ему это сказать… Мне кажется, рано. Понимаю, что может ничего и не получится в любом случае, даже просто нормальные отношения , и не хочу спешить, грузить.

(Чтобы сказать о ребенке и не напугать, и себя не обидеть, надо осознавать, что совместный ребенок требует большого кредита доверия. А автор пока в глазах мужчины ненадежна, ветрена, а теперь еще и беспринципна. В то же время и она не доверяет ему, боится, что он будет ее грубо строить и подавлять. Так что пока неплохо бы заняться доверием, и своим, и его, построить какое-то адекватное общение)

Спасибо Вам еще раз за все !

(Главное, чтобы автор теперь свой слив не “компенсировала” новым косяком. Что ей делать со сливом, как думаете?)