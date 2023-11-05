Правительство РФ рассматривает изменения налогов и субсидий для компенсации демпферных выплат нефтепереработчикам

Правительство РФ планирует возместить затраты на демпферные выплаты нефтепереработчикам путем снижения субсидий в рамках обратного акциза на нефтяное сырье (АНС) и увеличения налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газовый конденсат. Эти изменения будут внесены в Налоговый кодекс и представлены на рассмотрение в Госдуму до 10 ноября, чтобы подготовить бюджет на 2024 год.

Предполагается, что в законопроект будут внесены следующие нововведения:

1. Повышение коэффициента Квр с 0,5 до 1 с 1 октября.

2. Снижение субсидий для нефтепереработчиков в виде обратного акциза на АНС.

3. Увеличение НДПИ для газового конденсата.

4. Продление срока применения величины Вспр в формуле демпфера для дизтоплива до 1 января 2027 года (в настоящее время срок продлен до 1 января 2024 года).

5. Продление сроков в соглашении о модернизации НПЗ, чтобы предприятия не теряли свидетельства о регистрации с 1 января следующего года.

Базовая ставка НДПИ устанавливается в размере 42 рубля за 1 тонну добытого газового конденсата из всех видов месторождений углеводородного сырья.

Кроме того, Минфин предлагает добавить норматив по поставке бензина и дизтоплива на внутренний рынок в формулу расчета обратного акциза на нефть, чтобы связать его с объемом поставок светлых нефтепродуктов. Это снизит обратный акциз, если НПЗ не выполняет норматив в 40% по поставке бензина и дизтоплива на внутренний рынок. Помимо этого, демпфер будет выплачиваться в прежнем объеме с 1 октября.

В случае одобрения законопроекта Госдумой, бюджет РФ потратит около 0,4 трлн рублей в январе 2024 года на возврат демпферных выплат нефтепереработчикам. Кроме того, из-за сниженных налогов на добычу нефти бюджет потеряет еще 0,35 трлн рублей. Для стабилизации оптовых цен на нефтепродукты также рассматривается повышение коэффициента Квр с 0,5 до 0,8-1, и новый демпфер планируется ввести с ноября.