Многотысячная толпа мигрантов направляется к южной границе США

Огромный караван из мигрантов движется через Мексику к южной границе США, пишет NewsNation. По приблизительным подсчётам, там около пяти тысяч человек. Ни у кого из них нет обязательной гуманитарной визы, чтобы попасть на территорию Соединённых Штатов. А это значит, что они будут пытаться проникнуть нелегально. Между тем, по данным Министерства внутренней безопасности США, только в 2023 году в страну проникло уже 600 тысяч нелегальных мигрантов.

Вот в чём дело. Не было никаких действий, не было никаких изменений, ничего не предпринималось для того, чтобы что-то поменять в том, как мигрантов пускают через границу, сколько людей попадает в страну.

Это вызывает беспокойство во многих приграничных городах. Сейчас есть целый огромный караван из эмигрантов, которые направляются к Соединённым Штатам. Но мы ведь видели такое и раньше. И вот снова.

Это свежее видео. Тысячи людей идут и идут, и конца не видно на этом видео. Они начали это шествие в Центральной Америке, они отправились в очень долгий и опасный путь, но они не собираются сдаваться.

К нам присоединяется с подробностями Хорхе Вентура. О каком количестве людей идёт речь? Они что, доберутся до границы одновременно?

ХОРХЕ ВЕНТУРА, корреспондент: Доброе утро, Эдриан! Речь идёт об огромном потоке народа, около пяти тысяч людей на данный момент. Вряд ли они достигнут границы одновременно, но это беспокоит сотрудников пограничного патруля.



Этот караван мигрантов движется из Южной Мексики. Тысячи мигрантов собрались в городе Тапачула в южном штате Чьяпас. Они прибыли из Гватемалы. Но по новому соглашению между Соединёнными Штатами и Мексикой все мигранты обязаны оставаться в Мексике до получения гуманитарной визы, выданной их страной.



Власти Мексики сообщают, что они ошеломлены сотнями мигрантов, прибывающих в Тапачулу каждый день. Многие из них из Венесуэлы, Гаити, Гватемалы и Кубы. Они не смогли получить свои визы, поэтому собрались вместе в огромный караван и направились к американской границе, несмотря ни на что.



Обычно подобные караваны разделяются на более мелкие группы в разных местах перехода южной границы. Это серьёзнейшая проблема для пограничного патруля. Они задержали на южной границе более 260 тысяч мигрантов только в сентябре. И эта цифра, конечно, не учитывает тех мигрантов, которым удалось ускользнуть.

Это мигранты, которые проникли в страну нелегально, не были замечены и задержаны агентом. Поскольку нелегальный кризис продолжает обостряться, на администрацию Байдена усиливается давление с целью обуздать нелегальную миграцию.



Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас во время слушаний по национальной безопасности в сенате во вторник признал, что министерство с трудом справляется с рекордным числом побегов в 2023 году.

СЕНАТОР: Сколько беглецов ваше министерство зафиксировало в 2023 финансовом году?

АЛЕХАНДРО МАЙОРКАС, министр внутренней безопасности США: Насколько я знаю, сенатор, эта цифра превышает 600 тысяч человек. Уверен, вы в курсе, феномен беглецов — это то, что стало настоящей проблемой для министерства внутренней безопасности.



Этот огромный караван движется в сторону южной границы США, не имея необходимых гуманитарных виз. Поэтому мексиканским властям придётся останавливать этих мигрантов до того, как они доберутся до границы. Но на данный момент это кажется крайне маловероятным. Марки и Эдриан?

Да, столько кризисов по всему миру, и мы забываем, что этот происходит здесь у нас, на нашей собственной границе, на нашей американской земле. Хорхе Вентура, большое спасибо!

Дата выхода в эфир 01 ноября 2023 года.

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