Мнение: Российское битопливное авто, турбинные лопатки для Газпрома и водородные проекты Росатома

1. Американцы выкрутили европейцам руки до перелома. Теперь несчастные европейцы не могут покупать у нас в достаточных объёмах газ. С одной стороны, не очень здорово — перенаправление потоков на юг займёт много лет. С другой стороны, появилась причина всерьёз заняться развитием внутреннего потребления. К примеру, выпуском автомобилей, которые прямо с завода могут заправляться метаном (ссылка):



В рамках XII Петербургского международного газового форума, который стартовал в Санкт-Петербурге 31 октября, «Автотор» совместно с компанией «Газпром газомоторные системы» представил версию автомобиля BAIC U5 plus с газобаллонным оборудованием, выпущенную на заводе в Калининградской области в режиме пилотного производства.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, для переоборудования использовано газовое оборудование, которое производится на заводе в Московской области. В перспективе часть компонентов данного газового оборудования планируется производить на новых заводах в Калининградской области.

В автомобиле в дополнение к имеющемуся бензобаку установлены два баллона объемом 39 литров каждый для размещения компримированного (сжатого) природного газа. Данные баллоны установлены в нише запасного колеса, что позволяет сохранить объем багажника. Отсутствие запасного колеса компенсируется комплектацией автомобиля ремонтным комплектом, позволяющим провести быстрый ремонт покрышки самостоятельно. <…>

Автомобили будут выпускаться с уже внесенной записью в ПТС, что он является битопливным. Покупатели сразу смогут зарегистрировать данные автомобили в Госавтоинспекции без дополнительного согласования.

Сейчас выпущена пилотная партия битопливных автомобилей в 20 единиц. В настоящее время идет процесс сертификации процесса производства.

2. Газпром, несмотря на санкции, продолжает развивать бизнес. Компания бодро импортозамещает производство ключевых элементов для газового оборудования (ссылка):



…на территории особой экономической зоны «Узловая» в Тульской области началось строительство крупнейшего в России специализированного литейного комплекса. <…>

На предприятии будет освоено производство лопаток для промышленных, энергетических и судовых газовых турбин. Такие турбины «Газпром» широко использует, в частности, на объектах добычи и транспортировки природного газа, переработки углеводородного сырья, выработки электроэнергии и тепла для потребителей.

Лопатки — это ключевой и самый сложный в изготовлении элемент газовых турбин. В процессе эксплуатации именно лопатки испытывают наибольшее воздействие динамических нагрузок и сверхвысоких температур. Поэтому они обладают ограниченным сроком службы и нуждаются в регулярной замене.

Специализированный литейный комплекс «Газпрома» войдет в число самых современных и высокотехнологичных предприятий страны. Здесь будет осуществляться полный цикл литейных операций: подготовка материалов, изготовление литейных форм, выплавка специализированной стали, механическая обработка деталей лопаток, проведение исследований и лабораторный контроль качества изделий.

На предприятии будут использоваться передовые литейные технологии. Это позволит производить лопатки с большим ресурсом надежной работы с длительным интервалом замены.

Строительство литейного комплекса планируется завершить в 2025 году. Выпуск первой партии продукции ожидается в 2026 году. <…>

Производство будет высокотехнологичным, будет обеспечен полный литейный цикл производства лопаток. Это высококачественное и высоконаукоемкое производство. Предприятие будет полностью обеспечено заказами, будет создано более 500 рабочих мест.

3. Росатом тоже развивает производство. Сфера интересов компании не ограничивается одной только ядерной отраслью (ссылка):

На Сахалине построят завод по производству водорода.

Первую очередь завода по производству водорода на Сахалине мощностью 36 тыс. тонн планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году, выход на проектную мощность в 100 тыс. тонн по планам намечен на 2030 год.

“Росатом” уже подготовил ТЭО строительства завода и в настоящее время разрабатывает обоснование инвестиций. Дочка «Росатома» “Русатом Оверсиз” уже подписала с корейскими партнерами соглашение о поставках водорода. Доля российских технологий в этом проекте может составить до 80%.

Непосредственно строительство завода начнется в 2024 году, основным рынком сбыта его продукции станут страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Завод станет частью Восточного водородного кластера, который создается на Сахалине. Проект вошел в концепцию развития водородной энергетики Российской Федерации.

В рамках водородного кластера на Сахалине в 2025 году также планируется запуск водородных поездов. Проект будет реализован на базе концессии совместно с партнерами РЖД и ТМХ. “Росатом” берет на себя роль в обеспечение проекта водородом и углеродом.

Впрочем, я надеюсь, что мы будем продавать водород, а не потреблять его. В интересах России, чтобы «зелёная энергетика» или, точнее, зелёнобесие оставалось у нас сугубо экспортным товаром.