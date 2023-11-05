Мнение: Окно в Европу

Оставлю это здесь.

В день открытия выставки-форума «Россия» на ВДНХ помощник президента России Владимир Мединский заявил, что не надо было России прорубать окно в Европу.

Дословно: «Нам не надо было его прорубать. У нас вокруг было много разных дверей, ворот, всего прочего». Мол, Европа «христианская, культурная, истинная, римская, византийская» — это Россия, а соседям еще надо доказать, что они «по-прежнему Европа». «Пусть на нас смотрят через окна, двери и учатся».



отсюда

Видеоверсия здесь.

Мне вот интересно, Мединский реально думает, что погорячился Петр Первый? Что не надо было прорубать «окно в Европу»? Что без этого самого «окна в Европу» России было бы лучше? Или о том, что на самом деле думает Мединский, лучше вообще никому не знать?

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