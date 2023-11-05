Славно так повеселились — чтоб потом не прослезились!

Илон Маск поведал миру, что роботы в стиле Терминатора, функционирующие на основе искусственного интеллекта, нападут на своих хозяев, будут «лазить по деревьям и зданиям».

Об их потенциальной охоте на людей технологический магнат рассказал Риши Сунаку на британском саммите по безопасности ИИ в Блетчли-Парке.

В минувший четверг он изложил душераздирающее видение того, что ждет искусственный интеллект в будущем, предсказав, что гуманоиды-терминаторы в конечном итоге сумеют лазить по деревьям и, охотясь за своими владельцами, обыскивать здания.

Маск и Сунак дали беспрецедентное 40-минутное интервью во время этого саммита. Похоже, что ИИ станет для человечества скорее врагом, чем другом.

52-летний Маск заявил, что эта технология будет подобна «волшебному джинну», выполняющему «любые желания». Но в сказках редко бывает счастливый конец, и он предсказывает, что однажды роботы в стиле Терминатора нападут на своих хозяев. Владелец SpaceX откровенно сказал Сунаку:

«Робот-гуманоид способен вас преследовать где угодно. Это то, чем мы должны быть очень обеспокоены».

А затем он задает риторический вопрос, что произойдет, если у робота, следующего за человеком куда угодно, однажды обновится программное обеспечение и он станет не таким дружелюбным?

Такое предсказание может звучать как сюжет научно-фантастического фильма 2000-х годов, однако Маск, лучше политика разбирающийся в опасностях искусственного интеллекта, отметил, что роботы разовьют множество новых навыков, чтобы «преследовать» своих создателей.

Премьер-министр, который. как сообщается, заключил сделку со шпионскими агентствами и правительственными экспертами на проверку технологии, пошутил:

«Вы это не продаете».

Однако существует решение, которое защитит человечество от захвата ИИ, заявил канадский миллиардер. Стремясь к тому, чтобы люди одержали верх в тот день, когда роботы выйдут из-под контроля, или в случае, если они будут захвачены злонамеренными источниками, он предложил иметь встроенные «выключатели».

Оба собеседника вдоволь повеселились: знать, не особенно они верили, что нечто подобное ждет их не в далеком, а в весьма обозримом будущем.

Источники информации и фото: dailystar.co.uk, sandrablog.net

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