 

Славно так повеселились — чтоб потом не прослезились!

05.11.2023, 18:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Илон Маск поведал миру, что роботы в стиле Терминатора, функционирующие на основе искусственного интеллекта, нападут на своих хозяев, будут «лазить по деревьям и зданиям».

Об их потенциальной охоте на людей технологический магнат рассказал Риши Сунаку на британском саммите по безопасности ИИ в Блетчли-Парке.

В минувший четверг он изложил душераздирающее видение того, что ждет искусственный интеллект в будущем, предсказав, что гуманоиды-терминаторы в конечном итоге сумеют лазить по деревьям и, охотясь за своими владельцами, обыскивать здания.

Маск и Сунак дали беспрецедентное 40-минутное интервью во время этого саммита. Похоже, что ИИ станет для человечества скорее врагом, чем другом.

52-летний Маск заявил, что эта технология будет подобна «волшебному джинну», выполняющему «любые желания». Но в сказках редко бывает счастливый конец, и он предсказывает, что однажды роботы в стиле Терминатора нападут на своих хозяев. Владелец SpaceX откровенно сказал Сунаку:

«Робот-гуманоид способен вас преследовать где угодно. Это то, чем мы должны быть очень обеспокоены».

А затем он задает риторический вопрос, что произойдет, если у робота, следующего за человеком куда угодно, однажды обновится программное обеспечение и он станет не таким дружелюбным?

Такое предсказание может звучать как сюжет научно-фантастического фильма 2000-х годов, однако Маск, лучше политика разбирающийся в опасностях искусственного интеллекта, отметил, что роботы разовьют множество новых навыков, чтобы «преследовать» своих создателей.

Премьер-министр, который. как сообщается, заключил сделку со шпионскими агентствами и правительственными экспертами на проверку технологии, пошутил:

«Вы это не продаете».

Однако существует решение, которое защитит человечество от захвата ИИ, заявил канадский миллиардер. Стремясь к тому, чтобы люди одержали верх в тот день, когда роботы выйдут из-под контроля, или в случае, если они будут захвачены злонамеренными источниками, он предложил иметь встроенные «выключатели».

Оба собеседника вдоволь повеселились: знать, не особенно они верили, что нечто подобное ждет их не в далеком, а в весьма обозримом будущем.

Источники информации и фото: dailystar.co.uk, sandrablog.net

Ненадежный источник: РИА Fognews


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.11 / Футболист Игорь Акинфеев заявил, что не променяет ни на что российские березки

07.11 / Мнение: Банкстеры атакуют

07.11 / Приходите завтра! Почему молодым отказывают в пластике

07.11 / Удивительное видение Ирен Кун

07.11 / Как предотвратить стоматологические проблемы у детей?

07.11 / Мнение: О «красной кнопке» и «ядерном пепле»… Певец «Шаман» — всё?

07.11 / Мнение: О крахе больших надежд… Америка побеждает всегда?

07.11 / Веселая собака залезла в чемодан к хозяину ради отпуска

07.11 / Влияние школьной среды на психологическое развитие ребенка

07.11 / 5 поводов обнять близкого человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика