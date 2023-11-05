Депрессия и анорексия передаются по наследству

Анорексия и депрессия – это два особо распространенных и разрушительных расстройства, которые могут оказать серьезное влияние на жизнь человека. В настоящее время множество исследований свидетельствуют о том, что эти состояния могут быть унаследованы.

Анорексия – это серьезное психическое расстройство питания, которое характеризуется неправильным восприятием своего тела и неправильным отношением к пище. Люди, страдающие анорексией, обычно искажают свое внешнее восприятие и считают себя толстыми, даже если фактически они сильно худые. Это приводит к чрезмерному ограничению пищи и снижению веса. По статистике, около 80% случаев анорексии имеют генетическую предрасположенность.

Депрессия – это еще одно психическое состояние, которое может быть унаследовано. Люди, страдающие депрессией, часто испытывают глубокую печаль, отчаяние и потерю интереса к жизни. Генетическая связь с этим расстройством заключается в наследовании определенных генов, которые могут сделать человека более восприимчивым к депрессии.