Специалист Горбунова: С гантелями можно заниматься даже детям
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Фитнес-специалист Наталья Горбунова поделилась своими знаниями о преимуществах тренировок с гантелями.
Эксперт отметила, что занятия с этим видом спортивного оборудования способствуют повышению индивидуальных силовых характеристик, улучшению координации и гибкости, а также способны укрепить суставы и улучшить эмоциональное состояние. Она также подчеркнула, что данный вид тренировок способствует увеличению уровня мужского гормона тестостерона. Однако переход к упражнениям с гантелями рекомендуется осуществлять после первоначального этапа тренировочной программы.
Тренер отметила, что тренировки с гантелями доступны даже для детей и пожилых людей. Однако стоит помнить, что занятия с гантелями следует проводить под надзором профессионального тренера и при отсутствии медицинских противопоказаний.
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