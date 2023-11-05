Специалист Горбунова: С гантелями можно заниматься даже детям

Фитнес-специалист Наталья Горбунова поделилась своими знаниями о преимуществах тренировок с гантелями.

Эксперт отметила, что занятия с этим видом спортивного оборудования способствуют повышению индивидуальных силовых характеристик, улучшению координации и гибкости, а также способны укрепить суставы и улучшить эмоциональное состояние. Она также подчеркнула, что данный вид тренировок способствует увеличению уровня мужского гормона тестостерона. Однако переход к упражнениям с гантелями рекомендуется осуществлять после первоначального этапа тренировочной программы.

Тренер отметила, что тренировки с гантелями доступны даже для детей и пожилых людей. Однако стоит помнить, что занятия с гантелями следует проводить под надзором профессионального тренера и при отсутствии медицинских противопоказаний.