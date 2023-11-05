 

Галкин* показал фото с вновь прибывшей к нему Пугачевой: где они?

05.11.2023, 17:45, Новости дня
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После усугубления военно-политической обстановки в Израиле народная артистка России вместе с мужем покинули страну. Где теперь будут проживать супруги неизвестно, однако, по некоторым слухам, Алла Пугачева и Максим Галкин* собираются перебраться на Кипр.

На днях Алла Пугачева прилетала в Россию для решения некоторых вопросов, связанных с работой, а также “бумажными” делами. Одной из задач Примадонны якобы стала подготовка к предстоящим выступлениям на новогодних корпоративах, приглашения, на которые артистка не так давно получила. Это выяснили журналисты.

Также прибывшая на родину звезда, как писали СМИ, собиралась навести некоторый порядок в творческой работе. Так, в последнее время у нее будто накопилось большое количество написанных талантливыми авторами песен. Некоторые из них уже записаны, но не доведены до ума. С другими же композициями работа только предстоит.

Накануне автомобиль Аллы Борисовны был замечен недалеко от Твери: певица ехала в направлении Санкт-Петербурга. Публика полагала, что артистка собирается посетить церемонию прощания российского дирижера Юрия Темирканова.

Однако уже сегодня муж Пугачевой Максим Галкин* опубликовал в соцсети их совместное фото, сделанное в Латвии. “Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде!”, – подписал снимок артист.

Ранее на Аллу Пугачеву накинулись с обвинениями. Певица якобы преградила путь артистам, которые в 90-е подавали большие надежды. Об этом писали Дни.ру.

* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих фунции иностранного агента


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