 

Меладзе после развода с Брежневой вышел на одну сцену с новой фавориткой

05.11.2023, 17:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Слух о разводе Веры Брежневой и Константина Меладзе появился давно, но достоверно стало известно об этом только осенью. Певица сама подтвердила случившееся, поделившись последними новостями. Бывший муж артистки в свою очередь никак не комментировал разрыв.

Сегодня Константин Меладзе уделяет много времени своей новой фаворитке – 22-летней певице Софии Тарасовой. Говорят, теперь она является избранницей композитора, но подтверждения этим слухам никакого нет. Но нельзя не заметить, как продюсер сияет рядом с молодой красоткой.

Накануне Константин Меладзе появился на концерте своего брата Валерия Меладзе в Берлине. Композитор вышел на сцену, чтобы искупаться в овациях. Рядом стояла София Тарасова, которая во время концерта исполнила вместе с Валерием песню “Притяжения больше нет”.

Тем временем Вера Брежнева нашла себе новую работу. Она решила заработать на “марафоне трансформации”. То есть теперь певица проводит курсы. Стремление артистки попробовать себя на новом поприще публика объясняет неудачей в певческой карьере, что не лишено смысла. Количество прослушиваний новых композиций Веры никак не соизмеримо с ранними показателями, когда певица выпускала хит за хитом, но время сотрудничества с Константином Меладзе завершилось….


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.11 / Упал на улице без сознания: что сейчас с народным артистом СССР Соломиным

07.11 / Несовершеннолетнему сыну Кадырова вручили четвертую награду

07.11 / «Стареющая» Еврокомиссия обновляет систему найма в надежде привлечь молодёжь

06.11 / Гагарина, Чехова и другие: кто из российских звезд неожиданно подался в кино

06.11 / “Наплевать и растереть”: актер Никоненко высказался о приезде Пугачевой в Россию

06.11 / Отбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнес

06.11 / В РФ запустили продажи хэтчбеков Honda Fit Crosstar от 3,3 млн рублей

06.11 / Американский сенатор намекнул Израилю на необходимость сменить стратегию ради дополнительной помощи от США

06.11 / Pаскол демократов по войне на Ближнем Востоке может стоить Байдену переизбрания

06.11 / Число банкротств в Швеции достигло самой высокой отметки более чем за десятилетие

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика