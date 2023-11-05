 

В России с размахом отметят вековой юбилей первой статьи о грядущем банкротстве США

05.11.2023, 17:33, Разное
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В Москве состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования в феврале 2024 года 100-летия со дня публикации в газете «Известия» статьи «Неизбежное банкротство Америки и всего капиталистического мира».

Как подчеркнул глава оргкомитета, советские журналисты в 1924 году провели анализ состояния экономики США на столь высоком уровне, что этот материал не утратил актуальность и через столетие.

– Этот материал важен тем, что является первым в серии разоблачения реального положения дел на Западе. Поэтому наш долг отметить юбилей публикации заметки и донести её содержание до граждан России и других стран, – пояснил он.

В годовщину выхода статьи тиражом 10 миллионов экземпляров планируется выпустить репринт номера «Известий» от 2 февраля 1924 года, который будет распространяться бесплатно. Из соображений политической целесообразности него исключат заметку о закупке Советской Россией американского оборудования для 12 критически важных заводов, которая шла сразу после прогноза о скором крахе США. Текст статьи станет главной темой для политических ток-шоу на федеральных каналах – эксперты обсудят и дополнят тезисы вековой давности, учитывая последние данные о неутешительном состоянии экономики Запада.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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