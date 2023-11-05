 

Алтайские ученые впервые в мире выращивают уникальную пятнистую махровую петунию

05.11.2023, 17:00, Разное
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Алтайские ученые совершили невероятное открытие, которое стало настоящим прорывом в мире ботаники. Впервые в истории на планете были выведены уникальные пятнистые махровые петунии. Это достижение стоит особого внимания и признания, ведь ранее никому не удавалось создать столь редкий и прекрасный вид цветка.

Ученые Алтайского научно-исследовательского института провели долгий и сложный процесс селекции, чтобы достичь такого поразительного результата. Отбирая среди тысяч различных гибридов и вариаций петуний, они старательно скрещивали самые привлекательные и устойчивые растения, чтобы создать пятнистую махровую разновидность.

Каждая пятнистая махровая петуния восхищает своим уникальным и богатым цветом. Яркие полосы и пятна разнообразных оттенков занимают практически всю поверхность лепестков. Их сочетание создает волшебный и красочный эффект, притягивающий взгляды людей.


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