 

Флагманский iPhone 15 Pro расплавился изнутри у одного из пользователей

05.11.2023, 16:44, Разное
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Из-за сильного нагрева новейшего флагманского смартфона iPhone 15 Pro возникла серьезная проблема, о которой поделился пользователь с никнеймом Trulywenttospace на форуме Reddit.

Событие произошло 3 ноября 2023 года, когда Trulywenttospace внезапно проснулся от запаха горящего пластика. Быстро выяснилось, что источником этого запаха стал его собственный iPhone 15 Pro. Удивительно, что устройство грелось и плавилось изнутри, хотя оно просто находилось рядом с ним на кровати и не было подключено к зарядке.

Trulywenttospace предположил, что процесс нагрева и плавления продолжался на протяжении всей ночи. Он поспешил в ближайший магазин Apple Store, открывшийся в 10:00 утра. Там сотрудники магазина заменили его смартфон на месте и признались, что с подобным случаем они ранее не сталкивались.

Пользователь подкрепил свой рассказ двумя фотографиями поврежденного устройства. На снимках видно, что экран iPhone обуглился с правой верхней стороны, именно там располагается процессор A17 Pro.

За несколько дней пост Trulywenttospace на Reddit собрал более 5,5 тысяч лайков и свыше 700 комментариев.


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