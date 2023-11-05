Apple пообещала решить проблему быстрой разрядки Apple Watch

Apple начала уведомлять сотрудников авторизованных сервисных центров о предстоящем обновлении watchOS, которое намерено решить проблему быстрой разрядки Apple Watch, столкнувшуюся с некоторыми пользователями. Эту информацию пишет издание MacRumors.

Проблема быстрой разрядки часов стала актуальной после установки watchOS 10.1, выпущенной в конце октября 2023 года. По данным MacRumors, данная неполадка затронула владельцев различных моделей носимой техники, начиная с Apple Watch Series 5 и заканчивая новейшей версией Apple Watch Ultra 2.

В некоторых случаях батарея разряжается на глазах. Например, пользователь, известный на Twitter как Мартин Купер, поделился, что после обновления до watchOS 10.1 его часы разряжаются с 100% до 50% менее чем за час.

Нам не известно точное время выпуска исправления, но в письме Apple специалистам сервисных центров утверждается, что это произойдет “скоро”. Согласно информации MacRumors, ожидается, что “лечащее” обновление watchOS 10.2, проходящее в настоящее время бета-тестирование, выйдет в декабре. Однако также есть вероятность, что Apple предоставит “хотфикс” в виде watchOS 10.1.1 в ближайшее время.