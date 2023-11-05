 

Половина чайной ложки корицы ежедневно снижает уровень глюкозы в крови

05.11.2023, 15:45, Разное
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Корица – это ароматное и вкусное специальное приправа, которую многие из нас используют для улучшения вкуса различных блюд и напитков. Но кроме своих кулинарных достоинств, корица также обладает удивительными лечебными свойствами, которые были признаны веками.

Последние исследования показывают, что употребление половины чайной ложки корицы ежедневно может значительно снизить уровень сахара в крови. Это открытие имеет важное значение для миллионов людей, страдающих от диабета или предрасположенных к развитию этого заболевания.

Механизм действия корицы в организме связан с ее способностью улучшать действие инсулина и повышать чувствительность клеток к этому гормону. Исследователи отмечают, что регулярное употребление корицы может улучшить обмен веществ и выравнивать уровень глюкозы в крови. В результате, это способствует снижению риска развития серьезных осложнений, связанных с диабетом.


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