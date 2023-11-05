В Дагестане пройдут бесплатные мастер-классы по поиску людей в различных видах транспорта

Министерство образования Дагестана объявило о новой просветительской инициативе. В течение ноября все жители республики смогут посетить занятия по оптимальному и высокоэффективному поиску людей в наземных, воздушных и даже водных видах транспорта.

«Мы услышали слова главы региона по поводу последних событий и отнеслись к ним с полной серьёзностью, – рассказали чиновники. – Теперь все желающие смогут овладеть искусством поиска людей, а при желании и попробовать себя и в обратной роли – научиться ловко прятаться в машине или, например, подводной лодке».

Проводить занятия будут сотрудники дагестанского МЧС при поддержке фокусников из Государственного Цирка республики – последние помогут разобрать особо сложные и необычные способы маскировки. Для этого циркачам придется раскрыть часть секретов своей профессии, однако это лишь небольшая жертва, когда на кону стоит человеческое достоинство.

В ответ на многочисленные вопросы журналистов представитель министерства заявил, что вопросам поиска в реактивных двигателях уделят особое внимание.

«Мы не собираемся фокусироваться на самолётах – это всего лишь частный случай транспортного средства с реактивной тягой. Я думаю что поискать людей в космической ракете нашим согражданам будет гораздо интереснее», – сказал он.

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