Military Watch – Украина потеряла 17 МиГ-29 за десять дней

В октябре интенсивность боевых действий в небе над Украиной значительно увеличилась, при этом Киев только за десять дней потерял 17 истребителей МиГ-29. Как пишет Military Watch, хотя ВВС Украины всё ещё имеют в своём распоряжении более двух десятков таких самолётов, западные союзники практически исчерпали свои запасы советского оборудования, поэтому украинским ВВС, похоже, придётся переходить на западные классы истребителей.



AP

В октябре интенсивность боевых действий в небе над Украиной значительно увеличилась — по многочисленным оценкам, до уровня, невиданного с февраля 2022 года. Как пишет Military Watch, с 13 по 23 октября российские войска сбили 17 украинских истребителей МиГ-29.

Как отмечает издание, Украина эксплуатировала этот тип истребителей в больших количествах ещё до начала конфликта, и с тех пор приобрела ещё больше таких самолётов. МиГ-29 — один из трёх типов истребителей, широко используемых ВСУ наряду с более тяжёлым истребителем завоевания превосходства в воздухе Су-27 и ударным истребителем Су-24М, причём все их Украина унаследовала в значительных количествах от Советского Союза.

Хотя Су-27 активно участвовали в крупных воздушных боях в первый месяц боевых действий в начале 2022 года, с тех пор их количество значительно сократилось, однако парк МиГ-29 до октября оставался относительно большим. Это стало следствием как большого исходного количества МиГов в рядах ВСУ, так и того обстоятельства, что этот класс эксплуатировался союзными государствами, а именно Польшей и Словакией. Они передали в общей сложности порядка 33 самолётов, дополнив более 50 на службе ВВС Украины.

Хотя украинские МиГ-29 считались грозными для своего времени, но в воздушном бою против элиты ВКС РФ — перехватчиков МиГ-31БМ/БСМ, истребителей завоевания превосходства в воздухе Су-35 и даже развёрнутых в небольших количествах истребителей-невидимок Су-57, они оказались в невыигрышном положении.

Для борьбы с украинскими истребителями ВВС РФ особенно широко используют Су-35, причём эти самолёты продолжают приобретаться в больших количествах для воздушного боя против целей гораздо более грозных, чем имеющиеся на вооружении Украины. Су-35 не только значительно современнее и использует против украинской техники 1980-х радар с фазированной решёткой и авионику XXI века, но и гораздо тяжелее, благодаря чему может нести значительно большую огневую мощь, более крупные датчики и более тяжёлые ракеты «воздух – воздух» Р-37М большой дальности — более чем втрое опережающие установленные на украинских МиГах Р-27.

Хотя современные варианты МиГ-29, например, МиГ-29М, могут составить конкуренцию Су-35 в воздушном бою, устаревшие варианты советской постройки на службе Украины не претерпели кардинальной модернизации с 1980-х. К основным боевым преимуществам Су-35 относятся его чрезвычайная манёвренность, тройной радар и исключительная дальность поражения, с которой не могут сравниться западные аналоги. Эти самолёты широко применялись в боях на Украине.

Как заключает издание, несмотря на продолжающиеся потери МиГ-29, о которых сообщалось с 23 октября, считается, что ВВС Украины всё ещё имеют в своём распоряжении более двух десятков самолётов. Однако, поскольку западные сторонники практически исчерпали свои запасы советского оборудования, украинским ВВС, похоже, придётся переходить на западные классы истребителей. Так, в помощь Киеву были обещаны американские F-16 времён холодной войны. F-16 гораздо более требователен к аэродромам и ВВП, чем МиГ-29, и уступает ему по лётным характеристикам, однако огромные запасы этих истребителей у Запада позволят восполнять потери гораздо быстрее.

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